Guter Wein muss kein kompliziertes Geheimnis sein. Genau deshalb lädt der KStA Genuss-Club am Dienstag, 13. Oktober, zu einer besonderen Weinprobe in die Kölner Südstadt ein. Von 18 bis 20 Uhr wird bei Korkenkonzept verkostet, verglichen und über Wein gesprochen – unkompliziert, kenntnisreich und mit viel Freude am Genuss.

Der Weinhandel Korkenkonzept ist in der Kölner Südstadt zu Hause. Copyright: Korkenkonzept

Bei der umfangreichen Verkostung stehen vier Weine und ein Sekt aus Deutschland und Österreich im Mittelpunkt. Dabei geht es nicht nur um die Aromen im Glas: Die Gastgeber erzählen auch die Geschichten hinter den Flaschen, erklären ihre Herkunft und geben Einblicke in die Besonderheiten der ausgewählten Tropfen.

Ob frischer Weißwein, charaktervoller Rotwein oder prickelnder Sekt: Die Verkostung lädt dazu ein, unterschiedliche Stilrichtungen kennenzulernen und den eigenen Geschmack neu zu entdecken. Wer schon immer mehr über Herkunft, Herstellung und die passende Einordnung von Wein erfahren wollte, bekommt an diesem Abend die Gelegenheit dazu – ohne Fachsimpelei-Zwang, aber mit fundiertem Wissen und viel Raum für Fragen.

Die beiden Gründer von Korkenkonzept. Copyright: Korkenkonzept

Korkenkonzept steht für handwerklich hergestellte Weine aus Deutschland und Österreich. Fabian und Immanuel, die den Weinhandel 2020 gegründet haben, wählen ihre Weine bewusst aus und setzen auf Herkunft, Haltung und möglichst wenig unnötigen Schnickschnack.

Brot und Dips von Kölner Manufaktur

Eine Weinprobe lebt auch von den richtigen Begleitern. Für das passende kulinarische Fundament sorgt DankeBitte mit köstlichen, selbstgebackenen Broten sowie dazu passenden Aufstrichen, Cremes und Dips. So lässt sich jeder Tropfen in entspannter Runde noch besser genießen.

DankeBitte wird den Abend kulinarisch begleiten und bereichern. Copyright: DankeBitte

Die Verkostung findet in der stilvoll gestalteten Verkaufshalle von Korkenkonzept statt. Das moderne Ambiente schafft den passenden Rahmen für einen genussvollen Abend: locker genug für einen entspannten Feierabend, inspirierend genug für neue Entdeckungen und persönlich genug für gute Gespräche.

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Der Eintritt kostet 45 Euro. Im Preis enthalten sind die umfangreiche Weinverkostung mit vier Weinen und einem Sekt sowie die kulinarische Begleitung von DankeBitte.

Die erste Weinprobe des KStA Genuss-Clubs ist der perfekte Abend für Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber, neugierige Genießerinnen und Genießer – und alle, die ihren Feierabend gerne mit einem guten Glas, spannenden Geschichten und leckerem Essen verbringen.