Zwei Kölner Gastro-Konzepte sicherten sich beim Leaders Club Award zwei von drei verliehenen Palmen. Den zweiten Platz belegte das Frühstückskonzept GuMo, den dritten das Sandwich-Restaurant Feinripp & Gold. Gewinner der Goldenen Palme ist das Hamburger Bouillon. Rund 350 Gäste haben vergangene Woche in der Hafencity Hamburg über die Platzierungen entschieden.

GuMo im Belgischen Viertel und Deutz: Frühstück den ganzen Tag

Das GuMo-Konzept der Gründer um Bastian Staunau setzt dabei auf Frühstück den ganzen Tag. GuMo steht für „Guten Morgen“ und hat Anfang 2025 an der Limburger Straße geöffnet. Eine zweite Filiale gibt es in Deutz. Auf der Karte stehen unter anderem Bagels, Baked Oats, Acai-Bowls und Rühreier. Der Kaffee kommt von der Kölner Rösterei Ernst. Staunau wollte mit dem Konzept eine Alternative zu klassischen Bäckereien schaffen. Hier trifft das Ganztags-Frühstücksangebot auf eine fitnessbegeisterte Community.

Das Feinripp & Gold an der Ehrenstraße bietet Gourmet-Sandwiches. Die Gründer um Caspar Krings kommen aus der gehobenen Gastronomie. Das Brot wird nach eigenem Rezept täglich frisch gebacken, das Rindfleisch stammt von einem Bio-Züchter.

Weitere Finalisten waren Das Drittl aus Wien und jfk. aus Hamburg. Die Veranstalter feierten zugleich 25 Jahre Leaders Club Deutschland. Das 2001 gegründete Branchennetzwerk entstand nach einem französischen Vorbild. Der Award wird seit 2002 verliehen. Innerhalb der Gastronomie-Branche gilt der Leaders Club Award als eine der wichtigsten Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum – in der breiten Öffentlichkeit ist er jedoch deutlich weniger bekannt als etwa der Guide Michelin.

Voraussetzung für eine Bewerbung ist, dass die Konzepte weniger als zwei Jahre auf dem Markt sind. Es kommt laut Webseite des Leaders Club bei der Auszeichnung auf Innovationskraft, Trendpotenzial und neue unternehmerische Ansätze an. (gam)