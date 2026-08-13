Drei Gänge zum Nachkochen„Feinripp & Gold“ präsentiert Sommermenü

Wer das Feinripp & Gold als gewöhnlichen Sandwich-Laden abstempelt, der hat sich noch nicht mit den beiden Köpfen hinter dem Konzept auseinandergesetzt. Grischa Herbig und Caspar Krings haben reichlich Erfahrung in der Sterneküche gesammelt und übertragen den dort erlernten Anspruch an Handwerk und Aromen auf ein vermeintlich einfaches Grundprodukt.