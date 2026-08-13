In unserer Serie verraten uns Kölner Köche Rezepte für ein perfektes Sommermenü. In dieser Folge gibt es ein Drei-Gang-Menü von Grischa Herbig und Caspar Krings aus dem „Feinripp & Gold“.
Drei Gänge zum Nachkochen„Feinripp & Gold“ präsentiert Sommermenü
Von Simon Westphal
6 min
Wer das Feinripp & Gold als gewöhnlichen Sandwich-Laden abstempelt, der hat sich noch nicht mit den beiden Köpfen hinter dem Konzept auseinandergesetzt. Grischa Herbig und Caspar Krings haben reichlich Erfahrung in der Sterneküche gesammelt und übertragen den dort erlernten Anspruch an Handwerk und Aromen auf ein vermeintlich einfaches Grundprodukt.
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