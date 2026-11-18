Der KStA-Genuss-Club schafft Restaurant-Erlebnisse, die bei einem normalen Restaurantbesuch in der Regel nicht möglich sind. Am Mittwochabend erlebten 55 Gäste im „Schelds em Oellig“ auf der Neusser Straße eine Kooperation zweier Gastronomen aus dem Agnesviertel. Alexander Scheld und sein Team stellten ein eigens für diesen Abend konzipiertes Fünf-Gänge-Menü zusammen, Vincent Moissonnier vom Sternerestaurant „Le Moissonnier“ brachte die Weinbegleitung mit.

Alexander Scheld (links) und Vincent Moissonnier gestalteten einen gemeinsamen Abend im „Schelds em Oellig“. Copyright: Arton Krasniqi

KStA-Genuss-Club im „Schelds em Oellig“: Ähzezupp mit Schweinebauch

„Wir stehen für frische, handwerklich ehrliche Küche“, erklärt Inhaber und Küchenchef Alexander Scheld zu Beginn über das „Schelds em Oellig“. Mit seinem Team setzt er auf Klassiker der deutschen, gutbürgerlichen Küche, allerdings neu und kreativ interpretiert. Feinbürgerlich nennt sich das dann. Als Hauptgang bekommen die Gäste etwa einen Sauerbraten von der Ochsenbacke serviert, angerichtet mit Spitzkohl, Mini-Möhren und einer Zwiebelcreme.

Vincent Moissonnier schenkte aus und beantwortete die Fragen der Gäste. Copyright: Arton Krasniqi

Vincent Moissonnier hat sich bei der Weinauswahl auf „besonders spannende“ Weine konzentriert, die an den Tischen für reichlich Gesprächsstoff sorgen. So schenkt er zur Interpretation der Ähzezupp mit Schweinebauch einen Süßwein aus, einen Muskateller, der neben der hohen Restsüße auch mineralische Noten mitbringt. Als einen „Kulturschock“ bezeichnet Moissonnier die Auswahl selbst, die an den Tischen nach anfänglicher Skepsis dann aber doch gut ankommt.

Ein Geburtstag mit dem KStA-Genuss-Club

Besonders ist an diesem Abend auch die Dynamik, die sich zwischen den Gästen entwickelt. Denn anders als bei einem normalen Restaurantbesuch sitzen die Gäste teilweise an einer langen Tafel neben zu Beginn noch völlig fremden Nachbarn. So auch Angelika, die an ihrem Geburtstag ins „Schelds em Oellig“ gekommen ist. Weil sie niemanden gefunden hatte, der mit ihr an diesem Abend essen gehen konnte, beschenkte sie sich mit einem Ticket für den Genuss-Club einfach selbst. „Am Tisch sind so nette Gespräche entstanden, ich hatte einen wunderbaren Abend“, sagt sie. Am Ende werden fleißig Telefonnummern ausgetauscht. „Wir werden uns bestimmt wiedersehen.“

Neben den Geschichten zu den einzelnen Weinen und den engen Verbindungen, die Moissonnier mit seinem Weinhandel zu den Winzern pflegt, gibt der Top-Gastronom den Gästen auch ganz allgemeingültige Tipps zum Thema Wein mit auf den Weg. „Oft haben wir Gäste, denen ein Wein bei uns im Restaurant super geschmeckt hat, die dann aber sagen: ,Bei mir zu Hause hat er ganz anders geschmeckt.‘“ Die Temperatur sei dabei wichtig, aber auch das Thema Zeit. „Geben Sie Ihren Weinen nach dem Öffnen Zeit. Der Wein braucht Zeit, um sich zu verteilen.“ Ein weiterer Tipp: „Kaufen Sie ihren Wein an einem Ort, an dem sie beraten werden.“ Große Industrieprodukte kämen häufig mit großen Versprechen wie einer Bio-Zertifizierung daher. Wenn man sich dann die Bedingungen vor Ort anschaue, sei man oft sprachlos. „Glauben Sie nicht alles blind, was man Ihnen erzählt.“

Gebeizter und geflämmter Seesaibling mit Rapsölmayonnaise, Vinaigrette mit gereiftem Apfelessig und Feldsalat. Copyright: Arton Krasniqi

Moissonnier beendet den Abend mit einer Würdigung des „Schelds em Oellig“. „Das ist ein tolles, unprätentiöses Restaurant. Mit meiner Frau Liliane komme ich unglaublich gerne hierher.“ Und auch einigen Gästen war bei der Verabschiedung schnell klar: „Wir kommen wieder.“

Werden Sie hier Mitglied des KStA-Genuss-Clubs und erfahren als Erster von neuen Veranstaltungen. Resttickets gibt es noch für unsere Reihe „Meet the Chef“ mit Maximilian Lorenz am kommenden Dienstag, 24. November.

Das Menü des Abends

Vorspeise: Gebeizter und geflämmter SeesaiblingRapsölmayonnaise | Vinaigrette mit gereiftem Apfelessig | Feldsalat.Le Blanc de Mauricette 2025

Château le Camplat | AOP Bordeaux | Sauvignon Blanc

1. Zwischengang: Gebratener AdlerfischStängelkohl | Graupenrisotto | Chorizo-SudCoume Marie Blanc de Noirs 2025

Domaine de la Préceptoire | AOP Côtes du Roussillon | Grenache Noir

2. Zwischengang: „Ähzezupp“Schweinebauch | Liebstöckel-ÖlMuscat de Rivesaltes 2025

Le Domaine des Chênes | AOP Muscat des Rivesaltes | Muscat à petits grains

Hauptgang: Sauberbraten von der OchsenbackeSpitzkohl | Mini-Möhren |ZwiebelcremePiccolo 2018Château Les Mangons | AOP Sainte-Foy Côtes de Bordeaux | 60 % Merlot, 20 % Cabernet Franc, 20 % Cabernet Sauvignon

Dessert: ApfelstrudelVanillesoße | Granny-Smith-ApfelsorbetPoiré 2024 Authentique - Pétillant Naturel

Eric Bordelet | Normandie