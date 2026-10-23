Das Motto des Abends war gesetzt mit dem Titel des Events: „Alles über Wein... Ein Abend für wissensdurstige Genießer“. Entsprechend hatte sich Andreas Brensing, langjähriger Leiter des Kölner Weinkellers, Senior Wine Consultant und Wine Scout der Rewe Group etwas einfallen lassen und sechs Weine plus einen Crémant zum Einstieg mitgebracht.

Unterhaltsam und mit zahlreichen Anekdoten aus über 30 Jahren Wein-Erfahrung gespickt erklärte er anhand von sechs Beispielen, was Wein eigentlich ist, wo die Unterschiede liegen und worauf es beim Verkosten ankommt. Die Geschichte und der Ursprung des Weins wurden beleuchtet, Rebsorten vorgestellt und echtes „Experten“-Wissen vermittelt.

Bei den Gästen kamen die verköstigten Weine hervorragend an: Nach dem Crémant aus dem Elsass durften noch zwei Weißweine, zwei Rotweine und ein Portwein genossen werden.

Knapp 40 Gästen vermittelte Andreas Brensing vom Kölner Weinkeller Expterten-Wissen über Wein. Copyright: Robin Bulitz

Kirberg Catering sorgt im StudioK für die kulinarische Begleitung

Im Anschluss an die Weinverkostung und nach dem ganzen flüssigen sowie geistigen Input gab es ausgewähltes Fingerfood von Kirberg. Der Caterer, der zusammen mit der Agentur „K1 Kommunikation“ vor einigen Wochen StudioK eröffnet hat, stellte eine Auswahl an vier verschiedenen Köstlichkeiten.

Kirberg Catering sorgte im StudioK für das passende Fingerfood zu den sechs Weinen, die der Kölner Weinkeller zu dem Abend beisteuerte. Copyright: Robin Bulitz

StudioK soll dabei ein Raum für Kultur, Kulinarik und Kommunikation schaffen: Mit einer mobilen Show-Küche ausgestattet können auf knapp 180 Quadratmetern Events wie Weihnachts- oder Firmenfeiern sowie private Feste umgesetzt werden.

Der Genuss-Club und der Kölner Weinkeller machen weiter

Wer diesen entspannten und seeligen Abend verpasst hat und gerne – im wahrsten Sinne des Wortes – noch tiefer in den Kölner Weinkeller und das Thema Wein eintauchen möchte, hat schon im November die Chance dazu.

Dann laden der KStA Genuss-Club und der Kölner Weinkeller in die Schatzkammer: Dort lagern besonders edle Weine mit gehörig Geschichte und Substanz. Andreas Brensing wird auch hier wieder unterhaltsame Geschichten rund um die dargebotenen Weine zum Besten geben. Der Abend in der Schatzkammer findet am 20.11.2026 ab 17:30 Uhr statt – es gibt nur noch wenige Tickets!