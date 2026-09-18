Mit seiner jahrelangen Erfahrung in der gehobenen Gastronomie und seiner Leidenschaft für außergewöhnliche Aromen führt Joschua Tepner das „The Dutch“. Joschua Tepner's Handschrift ist unverkennbar: frische, saisonale Zutaten, kunstvoll arrangiert und mit einer Prise kreativer Raffinesse veredelt. Jeder Teller erzählt eine Geschichte – inspiriert von seiner Reise durch einige großartige Restaurants dieser Welt.

Joschua absolvierte seine Ausbildung zum Koch in der Gastronomie im Club zu Bremen, dem ältesten Gesellschaftsclub Deutschlands. Stationen wie dem Breidenbacherhof, das ehmalige Intercontinental auf der Königsallee in Düsseldorf oder der Weltmeere mit der Jungfernfahrt auf der MS Europa 2 zählen zu seinen erfolgreichen beruflichen Erfahrungen.

Der Meet the Chef Abend im The Dutch verspricht köstliche Highlights Copyright: The Dutch

Zu seinen prägendsten Stationen zählen unter anderem das Topper’s at the Wauwinet in den USA oder das DOX Restaurant im Hyatt Düsseldorf. Zuletzt leitete er erfolgreich die Küche im rennomierten Excelsior Ernst in Köln. Seine Leidenschaft für die Verschmelzung heimischer Zutaten mit internationalen Einflüssen hebt die Crossover Küche des „The Dutch“ auf das höchste Niveau.

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„Meet the Chef“ im The Dutch mit Joschua Tepner & anschließendes 3-Gang-Menü

An diesem exklusiven KStA Genuss-Club Abend am 05.10.2026 ab 18:00 Uhr lernen Sie Joschua Tepner und das „The Dutch“ wirklich kennen. In Köln-Junkersdorf unweit des Stadions des 1. FC Köln werden Sie den Chefkoch erst im Rahmen eines Interviews kennenlernen und im Anschluss Zeit und Gelegenheit haben, Fragen zu stellen.

Nach diesen spannenden Einblicken erwartet Sie das „KStA Genuss-Club 3-Gang-Menü“, das speziell für diesen Abend konzipiert wurde.

Was Sie am 05.10.2026 erwartet:

Meet the Chef mit Chefkoch Joschua Tepner im The Dutch

Beginn: 18:00 Uhr

Adresse: Birkenallee 32, 50858 Köln

3-Gang-Menü inkl. 1 Glas Wein, Wasser & Kaffee im The Dutch

Beginn: Ab ca. 19:00 Uhr (Im Anschluss an die Meet the Chef Veranstaltung)

Adresse: Birkenallee 32, 50858 Köln

Preis: 129,00€ für den gesamten Abend inkl. Meet the Chef und 3-Gang-Menü inkl. 1 Glas Wein, Wasser & Kaffee (exkl. weiterer Getränke)