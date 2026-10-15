Manchmal möchte man das Universum einfach anschreien. Da backen Menschen mit Herzblut die tollsten Naschereien der Stadt, verwenden fantastische Rohstoffe, tüfteln an Rezepturen, kneten Teig, glasieren, füllen, formen und stehen freudig lächelnd neben der duftenden Auslage – und keiner kommt. Oder zumindest nicht genug, um davon dauerhaft Miete und Mitarbeiter zu bezahlen.