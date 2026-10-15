Abo

LieblingsortDie Patisserie Sonntags ist zurück – ein Gegenentwurf zu austauschbaren Gastrotrends

Mit Kreativität, Handwerk und Produktqualität hat das Team vom Sonntags ein neues Ladenlokal am Brüsseler Platz eröffnet – ob das Konzept auch im Belgischen Viertel taugt

Von
Das Team vom Brüsseler Platz - drei Männer und eine Frau in der Mitte - steht hinter dem Tresen.

Das Team vom Sonntags am Brüsseler Platz

Copyright: Thilo Schmuelgen

Genuss-Experte
hat diesen Artikel gelesen

Manchmal möchte man das Universum einfach anschreien. Da backen Menschen mit Herzblut die tollsten Naschereien der Stadt, verwenden fantastische Rohstoffe, tüfteln an Rezepturen, kneten Teig, glasieren, füllen, formen und stehen freudig lächelnd neben der duftenden Auslage – und keiner kommt. Oder zumindest nicht genug, um davon dauerhaft Miete und Mitarbeiter zu bezahlen.

Lesen Sie weiter mit KStA PLUS...

Dieser Artikel ist nur für PLUS-Abonnenten

Unbegrenzt alle PLUS-Artikel lesen – ab 1,99 € im Monat

Jetzt PLUS freischaltenSie haben bereits ein Abo? Hier anmelden!