Meine erste Begegnung mit Nghans City Chicken war eine Warteschlange. Ich kam aus der Opernpassage und da war sie. Nicht vor dem Laden selbst, sondern auf der anderen Seite des Gebäudes, denn es war die Fortsetzung der Schlange, die sich vor diesem befand. Der Hype nach der Eröffnung am 18. September war enorm, eine 100-Meter Schlange, vor allem Jugendliche, die mehrere Stunden warten - für ein halbes Hähnchen. Der Wahnsinn.

Carsten Henn Carsten Henn, geboren 1973 in Köln, besitzt einen Weinberg an der Terrassen-Mosel, hält Hühner und Bienen und teilt sein Leben mit Katzen. Er arbeitete nach seinem Studium (unter anderem Weinbau) als ... mehr

Als ich zum Test eintreffe, ist es deutlich entspannter. Zwei schwarz gekleidete Security Mitarbeiter, die man so auch vor einem Club als Türsteher antreffen könnte, sichern den Eingang. Eine kleine Schlange findet sich davor, aber ich muss mich nicht anstellen, denn ich habe online Tage zuvor einen Slot gebucht.

Kurz nach Mitternacht eingeloggt, um einen Slot gebucht - so geht es an der Schlange vorbei

Dafür habe ich mich extra kurz nach Mitternacht eingeloggt, denn Zugänge sind schnell weg. Ich musste dann direkt meine Bestellung aufgeben und bezahlen. Vor Ort wird mein QR-Code gescannt, ich erhalte eine Abhol-Nummer und gehe an der Schlange vorbei. Wer online reserviert muss vor Ort essen, wer Takeaway bevorzugt, dem bleibt nur die Warteschlange. Drinnen ein Trubel wie am Hauptbahnhof. Ich hebe den Altersschnitt heftig nach oben, denn es sind vor allem Teens und ein paar Twens hier. Die meisten so dunkel gekleidet wie die Security-Mitarbeiter. Man spürt ihre Aufregung, die Vorfreude, den Buzz. Das hier ist für sie kein Fast Food, das ist ein Event.

Links geht die Schlange weiter, rechterhand vor der Theke ist ein Wartebereich für Kunden mit Bestellnummer. Die großen Grills werden gerade mit einer Art Wischmopp neu eingefettet. Eine tiefe Stimme – wohl vom Band, sehr cool, wie von einem Hollywood-Star - hallt über Lautsprecher durch die Räumlichkeiten „Nummer 80. Dein Hähnchen wartet!“ Ich werde sie noch öfters hören. „Achtung! Nummer 76, heiß und fettig!“

Aus dem Lautsprecher tönt: „Achtung! Nummer 76, heiß und fettig!“ - Es läuft wie am Schnürchen

Meine Bestellung ist schon fertig, die Organisation hier funktioniert wie am Schnürchen. In einer Ecke finde ich einen Platz, an der Wand daneben unerklärliche Flecken. Erst als ich sitze, wird mit klar, dass auf meinen beiden Metall-Tabletts kein Besteck liegt. Also nochmal aufstehen und an der entsprechenden Station holen. Es gibt dort auch eine Box mit schwarzen Einmalhandschuhen und Feuchttücher. Es wird sich als äußerst sinnvoll herausstellen, dass ich mir beides nehme.

Das Halbe Hähnchen Spezial ist der Kern des Hypes um Nhas City Chicken. Copyright: Henn

Die erste Wahl ist hier das Halbe Hähnchen Spezial. Es ist der Kern des Hypes um Nhas City Chicken. Im Menü findet es sich unter dem „Spezialbrot“, dazu gibt es gemischten Salat, roten Krautsalat, Knoblauchpaste, und Hummus. Das Hähnchen vom Lavasteingrill ist dunkel geröstet und enorm würzig mariniert. Darauf gestrichen ist ein wenig weiße Creme, bei der es sich um Toum, eine kräftige Mayonnaise aus der libanesischen Küche handelt – die Familie von Gründer Omar Nhas stammt aus diesem Land.

Aromatisch wird hier also Vollgas gegeben. Man isst das Hähnchen vor allem mit den Händen – wofür es die Einmalhandschuhe braucht. Ich sehe, dass viele um mich herum noch nie Hähnchen auf diese Art gegessen haben und deshalb etwas überfordert sind. Auch weil es glühend heiß ist. Aber was soll ich sagen, die ersten Bissen sind köstlich. Die Haut ist crunchy, das Fleisch saftig, und die Würzung mitreißend. Ein paar Stücke sind später deutlich trockener, und natürlich ist das Hähnchen selbst geschmacklich nicht auf einem Level mit der Ware in ambitionierten Restaurants, aber man weiß hier fraglos, wie man einen Wow-Effekt erzielt. Die restlichen Elemente auf dem Teller können da nicht mithalten, wirken wie Deko für diesen Hauptdarsteller.

Aromatisch wird hier Vollgas gegeben

Die Pommes mit Knoblauch und Parmesan schaffen es, leicht feucht und trotzdem noch leicht knusprig zu sein, der Parmesan gibt aromatisch den Ton an, der Knoblauch hält sich eher im Hintergrund. Die Chicken Bites mit Buffalo Flavour und Ranch Sauce weisen nur einen leichten Crunch auf, sind süßlich abgeschmeckt und bieten kaum Schärfe. Ein eher zahmer Snack.

Die Pommes mit Knoblauch und Parmesan schaffen es, leicht feucht und trotzdem noch leicht knusprig zu sein. Copyright: Henn

All das isst man in großer Hektik, die Mitarbeiter in blauen Shirts sind ständig in Bewegung und räumen ab, was geht. Natürlich kann man die Speisen auch zu Hause verzehren, aber dann fehlt die Hitze, von der Knusprigkeit und Saftigkeit geht einiges verloren, und das Gefühl inmitten eines Hypes zu sein auch. Allerdings kann man dann Alkoholisches dazu trinken, das gibt es vor Ort nämlich nicht.

Chicken Bites mit Buffalo Flavour und Ranch Sauce: ein eher zahmer Snack. Copyright: Henn

Die Flecken an der Wand sind übrigens vom Fett, sogar ein fettiger Handabdruck findet sich dort. Ich bin froh, als ich wieder draußen an der frischen Luft bin. Meine Arterien schreien, meine Ohren klingeln, aber es war fraglos ein Erlebnis.

Fazit: Nicht ohne Grund ein Hype. Aber gemütlich Hähnchen essen sieht natürlich anders aus.

Bewertung: 3 von 6

Nhas City Chicken, Breite Straße 29, 50667 Köln, So - Do 12-01, Fr - Sa 12 - 02 Uhr, citychickennhas.de

Henns Auswahl:

Halbes Hähnchen Spezial Menü 19,40 Euro

6er Bites Buffalo Flavour mit Ranch Sauce 8,90 Euro