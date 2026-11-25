Es spricht viel dafür, Wildfleisch statt Fleisch von Kuh, Schwein oder Huhn aus dem Stall zu essen. Dem Tier bleibt der Transport zu einem Schlachthof erspart und es hatte ein artgerechtes Leben in der freien Natur. Auch Regionalität und Nachhaltigkeit sind Argumente für den Genuss von Wildfleisch.

Restaurants mit Wild in Köln

Wer in Köln gerne auswärts Wild essen möchte, hat dafür einige Restaurants zur Auswahl. Wir haben eine Sammlung mit Lokalen zusammengestellt, auf deren Karte auch Wildgerichte stehen. Manche Angebote ändern sich täglich, andere wöchentlich: Bitte beachten Sie, dass die Betriebe ihre Speisekarten jederzeit anpassen können.

Ihr Lieblingsrestaurant ist nicht dabei? Schreiben Sie es uns an ksta-freizeit@kstamedien.de.

1. Haus Müller

Gemütlich, mit viel Holz eingerichtet ist das Haus Müller in der Südstadt. (Archivbild) Copyright: Csaba Peter Rakoczy

In der Kölner Südstadt ist das Haus Müller nicht wegzudenken. Seit nun fast drei Jahrzehnten gibt es die Gastwirtschaft am Platz mit der Eiche schon. Im Sommer herrscht auf der Terrasse reger Betrieb, denn hier kann man wunderbar draußen sitzen. Viel Saisonales wird hier gekocht. So steht im Frühjahr auch immer wieder der Spargel groß auf dem Plan. In der kalten Jahreszeit locken deftige Gerichte, so auch die Martinsgans und als Wildgericht ein Hirschrucken als kleine Speise oder als Hauptspeise Wildschweinbäckchen mit Risoni, Ziegenfrischkäse und Möhren.

Restaurant Haus Müller, Achterstraße 2, 50678 Köln | www.haus-müller-köln.de

2. Haus Berger

Der Biergarten am Haus Berger. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Der große Biergarten fast direkt am Rhein in Rodenkirchen ist nur im Sommer geöffnet, dafür kann man im Restaurant in den anderen Monaten gemütlich saisonale Kost essen. Im Haus Berger gibt es neben einem Schnitzel auch Oma's Rinderroulade und zwei vegatrische Gerichte. Wild steht auch auf dem Speiseplan, und zwar in Form von Hirschragout mit Spätzle und Preiselbeeren oder Hirschrückensteak mit Safrannudeln und Rahmspitzkohl. Ein Gänsetaxi wird ebenfalls angeboten. Tischreservierungen und Bestellungen sind telefonisch möglich.

Haus Berger, Uferstraße 73, 50996 Köln | www.haus-berger.koeln

3. Kleine Glocke

Das Lokal Kleine Glocke in Köln. (Archivbild) Copyright: Max Grönert

In der ältesten Künstlerkneipe Kölns gibt es neben der Gänsekarte auch mehrere Wildgerichte. Zur Auswahl stehen ein saftiges Steak vom Wildschweinrücken mit Preiselbeersauce und Kürbisgemüse, dazu Butterspätzle, sowie Rehgulasch mit Butterspätzle und eingelegter Rotweinbirne. Wer lieber etwas Leichteres essen möchte, kann rosa gebratenes Hasenrückenfilet auf Feldsalat mit Himbeerdressing und Knoblauchcroutons bestellen. Die Preise liegen zwischen 24,90 und 26,90 Euro.

Kleine Glocke, Glockengasse 58, 50667 Köln | kleine-glocke.de

4. Unkelbach

Alexander Manek in seinem Restaurant Haus Unkelbach Copyright: Peter Rakoczy

Wild-Fans sind im Unkelbach gut aufgehoben: Auf der saisonalen Karte werden gleich zwei Wildgerichte aufgeführt. Wildbratwürste aus regionaler Jagd mit Rahmwirsing und Kartoffelpüree sowie zartes Hirschragout mit Haselnussspätzle, Spitzkohl und Chutney sind dabei. Für Vegetarier sind Gerichte das Kohlrabi-Schnitzel oder die Kräuterknödel interssant.

Unkelbach, Luxemburger Straße 260, 50937 Köln-Sülz | hausunkelbach.de

5. Club Astoria

Club Astoria am Adenauer Weiher im Sommer. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Wer direkt am See speisen möchte, ist hier richtig. Das Astoria kann mit seiner Lage punkten, wer draußen oder jetzt im Winter am Fenster sitzt, hat mit einem schönen Blick auf den Adenauerweiher klar gewonnen. Neben Gans und Rinderfilet steht hier auch ein Hirschragout mit Preiselbeeren auf der Karte. Dazu gibt es Semmelknödel und Rahmwirsing.

Club Astoria, Guts-Muths-Weg 3, 50933 Köln | www.club-astoria.eu

6. Der vierte König

Carsten Henns „Menü des Jahres 2023“ kam vom Team des Restaurants Der vierte König. Das Lokal in Zollstock offeriert französische Küche mit indischem Einschlag. So gibt es hier beispielsweise einen Dominostein von der Gänseleber mit Kürbis aber auch gebeizter Lach in hausgemachtem Curry. Bei den Hauptgerichten hat sich zudem Zweierlei vom Eifeler Hirschkalb mit Rotkohl und Kartoffelklößen im Menü als auch à la carte eingereiht.

Der vierte König, Gottesweg 165, 50939 Köln | derviertekoenig.com

7. Em Krützche

Das Restaurant Em Krützche bietet auch Wildgerichte an. (Archivbild 2023) Copyright: Uwe Weiser

Bei dem Traditionshaus mitten in Köln bekommt man neben Klassikern wie dem Gänse- oder Sauerbraten auch wilde Gerichte. Das Restaurant kann mit Hirschmedaillons „Diana“- aus dem Rücken auf Rotweinsauce, gefüllten Preiselbeerbirne, Waldfrüchten, Wirsing und Butterspätzle sowie einem ganzen Hasenrücken mit Wacholder-Rahm-Sauce, gefüllter Rotweinbirne, Waldfrüchten, Wirsing und Spätzle aufwarten.

Der Hasenrücken ist jedoch nur ab zwei Personen bestellbar. Als drittes Gericht kann man, ebenfalls für zwei Personen, einen ganzen Jagdfasan mit Wacholder-Rahm-Sauce, Speck und Croûtons, Trauben, Champagnerkraut und Kartoffelpüree bekommen, allerdings nur auf Vorbestellung.

Em Krützche, Am Frankenturm 1-3, 50667 Köln | em-kruetzche.de

8. Em Ahle Kohberg

1655 erbaute Gaststätte Em Ahle Kohberg in Mehrheim. Copyright: Martina Goyert

Mit dem Em Ahle Kohberg erwartet euch ein echtes Schmuckstück unter den Gastro-Locations: urig-gemütliches Ambiente im Fachwerkhaus, ein schöner Biergarten und ein herzliches Willkommen inklusive. Auf der Speisekarte trifft bodenständige, gutbürgerliche Küche auf kreative Akzente – von Schnitzel oder Tafelspitz bis zu Miso-Aubergine – all das wurde schon auf der Karte geboten. Das Wildgericht hier besteht aus Kartoffelklößen mit Rehragout gefüllt, dazu wird Wildjus und Rosenkohl gereicht.

Em ahle Kohberg, Ostmerheimer Straße 455, 51109 Köln | www.emahlekohberg.koeln

9. Marie und Johann

Im „Brauhaus Marie & Johann" gibt es deftige Gerichte. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Marie & Johann

Im Brauhaus Marie & Johann an der Aachener Straße steht rosa gebratener Wildschweinrücken auf der Speisekarte. Das Lokal ist auch als Brauhaus der kölschen Band Kasalla bekannt, die das Projekt gemeinsam mit ihrer langjährigen Managerin Kim Gerstenberg und dem Gastronomen Till Riekenbrauk umgesetzt hat. Das Fleisch stammt vom Anbieter Wild Reuber aus Morsbach. Serviert wird das 250 Gramm schwere Stück mit Tortilla, Koriander und Gewürzjus. Das Gericht kostet 26,90 Euro.

Marie & Johann, Aachener Straße 78–80, 50674 Köln | marie-johann.de

10. Restaurant Acht

Im Restaurant Acht fand auch schon eine Weinprobe dieses Mediums statt. (Archivbild) Copyright: Stefan Worring

Hölzerne Weinregale und Tresen aus Europaletten, dazu rustikale Einrichtung und Tafeln an den Wänden, die rau und unverputzt einen industriellen, gemütlichen Charme verleihen: das ist kennzeichnend für die Weinbar Acht. In der offenen Küche entstehen Gerichte basierend auf regionalen und internationalen Produkten mit französischem Touch. Bei den Einzelgerichten gibt es mit dem Reh-Carpaccio als Vorspeise sowie dem Hirschrücken und der Kaninchenkeule wilde Speisen.

Acht Restaurant und Weinbar, Spichernstraße 10, 50672 Köln | restaurant-acht.de

11. Wurstamt

Auch im Wurstamt in der Kölner Südstadt können Gäste Wild essen – allerdings in Form einer Bratwurst. Die Wildwurst wird als herzhaft und würzig beschrieben und besteht aus heimischem Wild. Sie gehört neben klassischen Bratwürsten und weiteren Spezialitäten zum Wurstangebot des Lokals. Eine Portion kostet laut Speisekarte 5,80 Euro. Dazu gibt es Brötchen oder Brioche. Man kann sich aber auch Wurst-Kombinationen zusammenstellen lassen.

Wurstamt, Severinstraße 3, 50678 Köln | wurstamt bei Instagram

Die Reihenfolge der Liste ist willkürlich und folgt keiner Präferenz. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Es handelt sich um eine Auswahl. Der Artikel erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

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