Eine Suppe hält Leib und Seele zusammen und lässt sich wunderbar vorbereiten. Als Vorspeise für das Weihnachtsmenü empfiehlt Steffi Sinzenich vom Foodblog „Gaumenfreundin“ eine winterliche Maronensuppe.

Sie ist nicht nur köstlich, sondern auch preisgünstig und schmeckt ebenso gut an einem gemütlichen Herbstabend. Statt der üblichen Croûtons sorgen geröstete Toastbrot-Sterne an Weihnachten für eine festliche Note.

Zutaten für 4 Personen

1 Apfel 1 Zwiebel 200 g Schlagsahne 1 EL Butter 1 Prise Zimt 400 g Maronen, geschält 600 ml Gemüsebrühe Salz • Pfeffer 2 Scheiben Toast Thymian

Zubereitung

• Apfel schälen und klein würfeln, Zwiebel fein hacken. 100 g Sahne steif schlagen.

• Butter erhitzen. Apfelwürfel kurz darin dünsten, mit Zimt würzen und herausnehmen. Zwiebel im gleichen Topf glasig dünsten.

• Maronen und Gemüsebrühe zugeben und 20 Minuten köcheln lassen. Suppe fein pürieren, restliche Sahne einrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

• Toastscheiben toasten und Sterne ausstechen. Suppe mit Bratapfelwürfeln, Toast-Sternen, geschlagener Sahne und nach Belieben Thymian servieren. (dpa/red)