Dieses Gericht bringt die typischen Aromen Siziliens unkompliziert in einen einzigen Topf. Die italienische Insel ist bekannt für sonnengereifte Zitronen, ihre würzigen Nocellara-Oliven und Kapern. Das alles wandert zusammen in einen Topf. Reis und weiße Bohnen bilden dabei nicht nur eine sättigende Grundlage: Während der Reis den Geflügelfond und die Aromen vollständig aufsaugt, bringen die cremigen Bohnen eine Sämigkeit und Struktur ins Gericht.

Hähnchenoberkeulen sind das Fleisch-Topping. Sie werden auf der Hautseite kurz angebraten, bevor alle anderen Zutaten in den Topf kommen. Dann garen sie oben auf dem Reis im Ofen. Wer die Haut des Hähnchens am Ende richtig knusprig mag, nimmt für die letzten Minuten den Topfdeckel ab und schaltet im Ofen die Grillfunktion dazu.

Meine Weinempfehlung führt natürlich direkt auf die Insel: Ein sonnenverwöhnter Grillo aus Sizilien bringt mit seinen feinen Zitrus- und Pfirsichnoten, seinem Duft mediterraner Kräuter und seiner salzigen Frische genau die richtige Balance zu den salzigen Kapern und Oliven ins Glas.

Zutaten für 4 Portionen

• 800 g Hähnchenoberkeule (ausgelöst)

• Salz • Pfeffer

• 1 TL Paprikapulver (edelsüß)

• 1 Bio-Zitrone

• 1 Zwiebel

• 3 Zehen Knoblauch

• 95 g Nocellara Oliven (ohne Stein)

• 250 g Reis (Spitzkorn)

• 300 g Weiße Bohnen (Abtropfgewicht)

• 2 EL Butter

• 600 ml Geflügelfond

• 3 EL Kapern

• 15 g Petersilie

Zubereitung

• Hähnchenteile mit Küchenpapier trocknen und ggf. in kleinere Portionen schneiden. Von beiden Seiten mit Salz, Pfeffer und Paprikapulver würzen. Zitrone waschen und in dünne Scheiben schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen. Zwiebel grob würfeln, Knoblauch in dünne Scheiben schneiden. Oliven ebenfalls in Scheiben schneiden. Reis und Bohnen in einem Sieb unter kaltem Wasser abspülen, bis das Wasser klar bleibt.

• In einem ofenfesten Topf die Butter schmelzen und die Hähnchenteile mit der Hautseite nach unten kurz bei hoher Temperatur anbraten, bis die Haut leicht gebräunt ist. Fleisch aus dem Topf nehmen und Beiseitelegen.

• Ofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen.

• Die Zitronen in dem verbliebenen Fett bei mittlerer Temperatur anbraten, bis sie leicht gebräunt sind. Temperatur etwas reduzieren. Zwiebeln und Knoblauch dazugeben und anbraten, bis sie weich sind.

• Reis, Bohnen, Geflügelfond, Oliven und Kapern unterrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Die Hähnchenteile in den Topf legen und Deckel auf den Topf setzen. Topf in den Ofen stellen und den One Pot ca. 40 Minuten garen. Für die letzten ca. 3 - 5 Minuten den Deckel abnehmen und den Grill anstellen, bis die Haut der Hähnchenteile knusprig-braun ist.

• Petersilie waschen, trocken schütteln und die Blätter grob hacken. Die Hähnchenteile aus dem Topf und die Zitronenscheiben aus dem Reis nehmen. Wer mag, kann einen Teil der Zitronen fein hacken und unter den Reis rühren. Die bringen dann eine feine Bitternote ins Gericht.

• Die Petersilie unter den Reis rühren und ggf. noch einmal mit Salz und Pfeffer abschmecken. Den Reis servieren und die Hähnchenteile darauf anrichten.

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