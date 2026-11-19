Ein mit Zitronenscheiben, Zuckerstreuseln und getrockneten Blüten dekorierter Zitronenkuchen auf dem Blech - das weckt Urlaubserinnerungen. „Er ist schnell zubereitet und bekommt mit einem Schuss Limoncello eine italienische Note“, sagt die Münchner Rezeptentwicklerin und Autorin Annelie Ulrich.

Der Limoncello sei aber kein Muss. Statt des Likörs könne man auch etwas Vanillepaste in den Teig rühren, um ihm noch etwas Pep zu geben.

Ulrich gibt noch zwei weitere Tipps:

• Zitronenkuchen vorbereiten: Der Zitronenkuchen lässt sich problemlos bereits am Abend vorher backen. Er bleibt saftig und lecker, sollte jedoch unbedingt abgedeckt werden, damit er nicht austrocknet.

• Zitronenkuchen einfrieren: Falls vom Kuchen etwas übrig bleibt, lässt er sich auch stückweise einfrieren. Wichtig ist eine luftdichte Verpackung, um Gefrierbrand zu vermeiden. Das Auftauen erfolgt binnen weniger Stunden bei Raumtemperatur. Der Kuchen büßt durch das Einfrieren nichts an Qualität ein.

Zutaten für ein Backblech oder Backrahmen, ca. 35 x 30 cm:

Für den Teig:

• 5 Eier Bio, Größe M, zimmerwarm

• 250 g Zucker

• 1 Prise Salz

• 2 Bio-Zitronen mit essbarer Schale

• Saft von 1 Zitrone

• 1 EL Limoncello optional, alternativ 2 TL Vanilleextrakt

• 250 g Weizenpulver Typ 550 oder Typ 405

• 1 TL Backpulver

• 250 g Butter geschmolzen

Für die Glasur:

• 250 g Puderzucker

• Saft einer 1 Zitrone

Für die Dekoration:

• Zitronenscheiben

• Zuckerstreusel

• essbare Blüten

Zubereitung:

• Den Backofen auf 170 Grad Celsius Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Rand (ca. 35 x 30 cm) mit Backpapier auslegen oder einen verstellbaren Backrahmen auf 35 x 30 cm ausziehen.

• 250 g Butter in einem kleinen Topf schmelzen, sie sollte nicht heiß sein, lediglich flüssig.

• In einer großen Rührschüssel 5 Eier, 250 g Zucker und 1 Prise Salz mit dem Handrührgerät oder der Küchenmaschine schaumig aufschlagen. Das dauert ca. 10 Minuten. Die Masse sollte hell, fast weiß sein und sehr luftig.

• Schale von 2 Zitronen abreiben und zur Eimischung geben, Saft von 1 Zitrone zum Teig pressen. 1 EL Limoncello oder Vanilleextrakt dazu geben. 250 g Weizenmehl und 1 TL Backpulver dazu sieben und alles vorsichtig unterheben. Den Teig nun keinesfalls zu lange schlagen, damit keine Luft verloren geht. Zum Schluss die flüssige Butter unter den Teig heben.

• Teig in das vorbereitete Blech füllen und sofort im vorgeheizten Backofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze ca. 25 Minuten backen. Mit der Stäbchenprobe den Garpunkt prüfen. Kuchen abkühlen lassen.

• Für die Glasur 250 g Puderzucker und Saft von 1 Zitrone zu einem glatten Zuckerguss verrühren. Erst einmal nur den Saft von 1/2 Zitrone verwenden und dann nach und nach mehr zugeben, damit die Glasur nicht zu flüssig wird. Der Saftgehalt von Zitronen variiert mitunter stark.

• Zitronenkuchen nun mit Zitronenscheiben, Zuckerstreuseln und getrockneten Blüten garnieren, vom Blech lösen und in handliche Stücke schneiden. Bis zum Servieren unter eine Kuchenglocke lagern. (dpa/red)