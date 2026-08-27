Äpfel pflücken, Kürbisse bestaunen und Kartoffeln ernten: Diese Herbstfeste in Köln und Umgebung stimmen auf die goldene Jahreszeit ein.
Feste im Herbst13 lohnenswerte Veranstaltungen in der Region rund um Apfel, Kürbis und Kartoffel
Von Laura Klemens
7 min
Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die ersten Äpfel sind reif und auf den Feldern beginnt die Erntezeit. In Köln und der Region wird das traditionell mit zahlreichen Festen gefeiert. Auf Höfen, in Freilichtmuseen, Parks und Innenstädten gibt es im Herbst 2026 wieder Äpfel und Kürbisse, regionale Spezialitäten, Kunsthandwerk und Aktionen für Familien zu entdecken.
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