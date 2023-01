Nicht nur aufgrund des Songs, den „Die Ärzte“ Ende der Achtziger veröffentlichten, hat sich Sylt einen Ruf erworben wie kein zweiter Ort in Deutschland.

Kampen und Buhne 16, hier machen die Reichen und Schönen Urlaub. Das „Saint Tropez des Nordens“ hat die höchsten Immobilienpreise.

Doch um seinen Urlaub auf Sylt zu verbringen, muss man kein Millionär sein. Die Insel hat auch abseits von Glanz und Glamour viel zu bieten.

Es gibt dieses Lied, das „Die Ärzte“ Ende der Achtziger veröffentlicht haben. Titel: „Westerland“. Darin ist die Rede von „Sehnsucht“ und einer „Liebe, die nie zu Ende geht“, vom „Herz“, das „so schwer“ wird beim Gedanken „an diese Insel“. Und der Refrain: „Ich will wieder an die Nordsee/Ich will zurück nach Westerland“. Der Name der Insel: Sylt.

Die Berliner Punkrocker sind nicht die einzigen, für die Sylt ein Sehnsuchtsort ersten Ranges darstellt. Die Insel, hoch oben an der dänischen Grenze, hat sich einen Ruf erworben wie kein zweiter Ort in Deutschland. Mythos, Legende – das sind Begriffe, auf die man schnell stößt, wenn man Sylt googelt. Promi-Insel ist ein weiterer. Und dann ist man schnell bei Kampen und Buhne 16, bei Gunter Sachs und Brigitte Bardot, bei den wilden Partys der Reichen und Schönen und jenen, die gern dazu gehört hätten. Die Promis kommen auch heute noch und Kampen, einst das „Saint Tropez des Nordens“, darf sich der höchsten Immobilienpreise Deutschlands rühmen.

Sylter Steckbrief

Einwohner: ca. 18 000

Größe: 99,1 km²

Mehr als jede andere Nordseeinsel stellt Sylt ein Lebensgefühl dar. Exklusivität und Luxus gehen Hand in Hand mit Familienspaß und Ruhe.

Kitesurfer sind hier genauso richtig wie Strandspaziergänger, Feinschmecker, Hobby-Ornithologen oder Party-Hipster.

Hauptort ist Westerland, Kampen gilt als Inbegriff von Luxus.

Wer es ruhiger mag, wählt auf der Wattseite zum Beispiel Munkmarsch, Morsum oder Archsum.

Der Strandspaziergang zu Sylts höchster Erhebung, der Uwe-Düne, ist ein Klassiker.

Anreise

Bahn: Per Autozug oder Personenzug ab Niebüll über den Hindenburgdamm

Fähre: Im Sommer ab Cuxhaven, Nordstrand und Dagebüll

Flugzeug: Per Direktflug von zahlreichen deutschen Airports, z.B. Düsseldorf, Köln/Bonn,Sylt

Kontakt

Sylt Marketing

Stephanstraße 6

25980 Westerland

Telefon: 049 4651 8202

www.sylt.de

Sicher, Sylt ist nicht billig. Doch man muss kein Millionär sein, um hier einen erholsamen Urlaub verleben zu können; und wer sich die Austern und Schampus-Gelage nicht leisten kann oder will, wer kein Verlangen danach hat, vor In-Lokalen einen Blick auf Stars oder Sternchen zu erhaschen – der findet zwischen List und Hörnum reichlich Gelegenheit, einen traumhaft schönen Urlaub zu verleben: Sylt pur.

Sonnenaufgang in List Copyright: Getty Images/iStockphoto

Das Rote Kliff auf der Strandseite der Insel etwa gehört zu den imposantesten Sylt-Ansichten. Gut vier Kilometer lang, eine Steilkante von 30 Metern – das darf man nicht verpassen, wenn man auf der Insel ist. Zumal die Abbruchkante durch starke Sturmfluten permanent gefährdet ist. Zu den meistfotografierten Stellen der Insel gehört sicher das Morsum Kliff ganz im Osten Sylts. Das rötlich schimmernde Kliff entstand vor rund 150.000 Jahren durch Gletscherschiebungen. Tipp für Frühaufsteher: Vor Sonnenaufgang leuchtet das Kliff besonders fotogen.

Schon gewusst?

Westerland wurde 1855 erstes Seebad Sylts – der Start des Tourismus auf der Insel. Damals reisten die Häster per Postschiff oder Schnelldampfer an. Mit dem 1927 eingeweihten, elf Kilometer langen Hindenburgdamm und seiner Eisenbahnlinie kam das Urlaubsgeschäft so richtig in Schwung. Der große Boom kam aber erst in den 60er-Jahren.

Übrigens: Nach dem Ersten Weltkrieg wurden im Norden Deutschlands die Grenzen neu gezogen; die Sylter mussten sich entscheiden, ob sie zu Dänemark oder Deutschland gehören wollten. Mehr als 80 Prozent votierten in einer Volksabstimmung für Deutschland.

Der Lister Ellenbogen ist für viele Sylt-Besucher das schönste Stückchen Sylt. Er ist der nördlichste Punkt der Insel – und damit Deutschlands. Die schmale, 1200 Meter lange Halbinsel ist in Privatbesitz, Autofahrer zahlen eine Mautabgabe. Viel schöner – und kostenlos – ist dagegen die Erkundung zu Fuß oder per Fahrrad.

Die Braderuper Heide, ein rund 140 Hektar großes Naturschutzgebiet zwischen Kampen und Braderup, bietet malerische Wanderwege zwischen Englischem Ginster und Knabenkraut, dazu einen schier endlosen Blick über Heide und Watt. Vor allem im Spätsommer ist die Heide ein Erlebnis, wenn die Pflanzen in zartem Lila erstrahlen.

All dies sind freilich keine Geheimtipps, dafür ist die Insel viel zu klein. Doch oft genug findet man hier noch jene Ruhe, die für viele den eigentlichen Zauber Sylts ausmacht. Und vielleicht sind es ja genau die Orte, an die die Songtexter der „Ärzte“ dachten, als sie „Westerland“ schrieben. Allerdings: Jahre nach ihrem Hit veröffentlichte die Band eine erste Demo-Version ihres Klassikers. Anfangs lautete der Refrain noch „Ich will zurück nach Helgoland“…