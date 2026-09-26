Die Fahrt im Schlafwagen verspricht eine Alternative zum Fliegen. Doch auf der Erstfahrt zeigt sich: Europas Nachtzug-Revolution hat noch einige Kilometer vor sich
Von Köln nach MailandEin Nachtzug mit Hindernissen
Von Julia Floß
8 min
Es zieht. Ich stehe am Brüsseler Hauptbahnhof, hänge mit einem Arm bis zur Schulter in meinem Rollkoffer und taste nach Socken. Mein Zug hätte vor eineinhalb Stunden losfahren sollen.
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