Wenn in den historischen Altstädten, Fachwerkdörfern und rund um alte Burgen die Lichter angehen und der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und frisch geschlagenen Tannen durch die Straßen zieht, beginnt im Sauerland die wohl gemütlichste Zeit des Jahres.

Zwischen dem Hochsauerland, dem Märkischen Kreis und dem Hennesee laden im Advent 2026 wieder zahlreiche traditionelle Weihnachtsmärkte, romantische Wintermärkte und stimmungsvolle Veranstaltungen zum Bummeln, Genießen und Verweilen ein.

Alle Angaben ohne Gewähr. Berücksichtigt sind ausgewählte Weihnachtsmärkte und vorweihnachtliche Veranstaltungen in der Region. Wenn Sie Anregungen oder Ergänzungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an ksta-community@kstamedien.de.

„Lüdenscheider Weihnachtsmarkt“ | 18.11. bis 31.12.2026 (25. und 26.12. geschlossen) | Sternplatz, Lüdenscheid | So-Mi 11.00-22.00 Uhr, Do-Fr 11.00-23.00 Uhr, Sa 10.00-23.00 Uhr, 24. und 31.12. 11.00-14.00 Uhr „Weihnachtsmarkt Bad Sassendorf“ | 19.11. bis 20.12.2026 (immer Do-So) | Ortszentrum & Kurpark, Kaiserstraße 14, Bad Sassendorf | Do-Fr 14.00-19.00 Uhr, Sa-So 11.00-19.00 Uhr „Wald | Stadt | Weihnacht 2026“ | 19.11. bis 24.12.2026 | Alter Rathausplatz, Iserlohn | Weihnachtswelt in der Iserlohner Innenstadt „Weihnachtsmarkt im Uferlos Möhnesee“ | 20.11. bis 22.11.2026 | Strandbad Uferlos, Bahnhofstraße 28, Möhnesee (Wamel) | Fr-So 12.00-22.00 Uhr „Wintermarkt“ | 20.11. bis 20.12.2026 (an den Wochenenden Fr-So) | Osteria Nova, Linkstraße 25, Möhnesee (Delecke) | Fr-Sa 15.00-21.00 Uhr, So 13.00-21.00 Uhr „Wintermarkt in Ostuffeln“ | 20.11. bis 21.11.2026 | von Mellin'sche Stiftung - Wohnstätte St. Josef, Ostuffeln 7, Werl | Fr 16.00-21.00 Uhr, Sa 14.00-22.00 Uhr „Vor-Adventsmarkt Bilstein“ | 21.11.2026 | Brills Garten, Poorte 2a, Lennestadt (Bilstein) | Ab 13.00 Uhr „Adventströdelmarkt“ | 21.11. bis 22.11.2026 | Kulturgut Schrabben Hof, Silberger Str. 32, Kirchhundem | Sa-So 13.00-18.00 Uhr „Halberbrachter Adventsdorf“ | 21.11. bis 22.11.2026 | Schützenhalle Halberbracht, Halberbrachter Str. 5, Lennestadt (Halberbracht) | Sa ab 14.00 Uhr, So ab 11.00 Uhr „Kleines (Vor-)WEIHNACHTSMÄRKTCHEN“ | 21.11.2026 | St. Jodokus Saalhausen, Auf der Stenn 2, Lennestadt (Saalhausen) | 15.00-18.00 Uhr „INI Weihnachtsbasar“ | 22.11.2026 | INI, Südstr. 18, Lippstadt | 11.00-17.00 Uhr „3. Kreativ & Genussmarkt 2026 in Meschede / Berge“ | 22.11.2026 | Wennesaal Meschede-Berge, Olper Straße 16, Meschede | 11.00-18.00 Uhr „Soester Weihnachtsmarkt“ | 23.11. bis 22.12.2026 | Altstadt, Rathausstraße, Soest | So-Do 11.00-20.00 Uhr, Fr-Sa 11.00-21.00 Uhr „Lippstädter Weihnachtsmarkt“ | 25.11. bis 23.12.2026 | Rathausplatz, Lange Straße 14, Lippstadt | Mo-Mi 14.00-20.00 Uhr, Do-Fr 14.00-21.00 Uhr (27.11. bis 22.00 Uhr), Sa-So 12.00-20.00 Uhr (Sa teilweise bis 21.00 Uhr) „Historischer Weihnachtsmarkt Olpe 2026“ | 26.11. bis 29.11. sowie 03.12. bis 06.12.2026 | Marktplatz, Am Markt 4, Olpe | Do-Fr 14.00-22.00 Uhr, Sa 11.00-22.00 Uhr, So 11.00-18.00 Uhr (mit verkaufsoffenem Sonntag am 06.12.) „Weihnachtliche Aktionshütten auf dem Wochenmarkt“ | 26.11., 03.12., 10.12. und 17.12.2026 | Pankratiusplatz Körbecke, Hauptstraße 19, Möhnesee (Körbecke) | Jeweils Do 15.00-19.00 Uhr „Weihnachtsmarkt in Altenhundem“ | 26.11. bis 29.11.2026 | Marktplatz, Lennestadt (Altenhundem) | Do 17.00-22.00 Uhr, Fr-Sa 12.00-22.00 Uhr, So 11.30-18.00 Uhr „Weihnachtsmarkt Arnsberg“ | 27.11. bis 29.11., 03.12. bis 05.12. sowie 10.12. bis 12.12.2026 | Altstadt, Alter Markt, Arnsberg | Do-Fr 15.00-22.00 Uhr, Sa 14.00-22.00 Uhr, So 12.00-20.00 Uhr „Adventsleuchten mit Weihnachtsmarkt“ | 27.11. bis 29.11.2026 | Innenstadt, Ruhrstraße, Meschede | Fr-So 16.00-23.00 Uhr „Winter Spektakulum“ | 27.11. bis 29.11.2026 | Burg Altena, Fritz-Thomée-Straße 80, Altena | Fr 17.00-22.00 Uhr, Sa 12.00-22.00 Uhr, So 12.00-19.00 Uhr „Freitags im Advent auf dem Kirchplatz Bad Fredeburg“ | 27.11., 04.12., 11.12. und 18.12.2026 | Kirchplatz Bad Fredeburg, Im Ohle, Schmallenberg | Jeweils Fr 17.00-23.55 Uhr „Marsberger Weihnachtsmarkt“ | 27.11. bis 29.11.2026 | Kirchplatz / Marktplatz Niedermarsberg, Casparistraße 5, Marsberg | Ganztags „Weihnachtsmarkt Elspe“ | 27.11. bis 29.11.2026 | Schützenhalle Elspe, St.-Jakobus-Str. 7, Lennestadt (Elspe) | Ganztags „Weihnachtsmarkt Sichtigvor“ | 27.11. bis 28.11.2026 | Ostwaldpark Sichtigvor, Sankt Georg-Straße, Warstein | Weihnachtsmarkt im Park „Sternenglanz und Budenzauber“ | 28.11.2026 | Abel´s Hofladen, Seeuferstraße 1, Möhnesee (Stockum) | 10.00-18.00 Uhr „Weihnachtsmarkt der guten Taten“ | 28.11.2026 | Evangelische Erlöserkirche, Kirchplatz 11, Lüdenscheid | 10.00-17.00 Uhr „Adventsmarkt in der JVA Attendorn“ | 28.11.2026 | JVA Attendorn, Biggeweg 5, Attendorn (Ewig) | 11.00-18.00 Uhr „Andreasmarkt in Velmede-Bestwig“ | 28.11.2026 | Pfarrheim St. Andreas Velmede, Alter Kirchplatz 3, Bestwig (Velmede) | Ab 11.00 Uhr „Schwimmender Weihnachtsmarkt auf der EMS Hennesee“ | 28.11. bis 29.11., 05.12. bis 06.12., 12.12. bis 13.12. sowie 19.12. bis 20.12.2026 | Schiffsrundfahrten EMS Hennesee, Am Hennesee 2, Meschede | Sa 12.30-17.00 Uhr, So 11.00-17.00 Uhr

Weihnachtsmarkt in Arnsberg. (Archivbild) Copyright: imago stock&people

„Winterzauber im Bahnhof Warstein“ | 28.11. bis 29.11.2026 | Bahnhof Warstein, Franz-Hegemann-Straße 7, Warstein | Sa 13.00 Uhr bis So 18.00 Uhr „Weihnachtsmarkt in Diemelsee-Wirmighausen“ | 28.11.2026 | Weihnachtsmarktplatz, Bei der Kirche, Diemelsee (Wirmighausen) | 14.00-22.00 Uhr „Adventsmarkt in Wenholthausen“ | 28.11.2026 | Grundschule Wenholthausen, Südstr. 9, Eslohe (Wenholthausen) | 15.00-22.00 Uhr „Weihnachtmarkt Oedingen“ | 28.11.2026 | Dorfplatz Oedingen, Hunold-Rump-Str., Lennestadt | Ab 16.00 Uhr „Weihnachtsmarkt Günne“ | 28.11.2026 | Vorwerk-Holz-Möhnesee, Am Hassenbruch 1, Möhnesee | Ab 17.00 Uhr „Mikro Weihnachtsmarkt am Kumm Rin“ | 28.11., 05.12., 12.12. und 19.12.2026 | Kumm Rin - die Hofschänke, Marktplatz 1a, Bestwig (Ostwig) | Jeweils Sa ab 18.15 Uhr „Weihnachtsmarkt in Grevenbrück“ | 28.11.2026 | Förder Platz, Lennestadt (Grevenbrück) | Ganztags „3. Gevelinghäuser Weihnachtsmarkt“ | 28.11.2026 | Wandertafel Gevelinghausen Dorfmitte, Ruhrstraße 32, Olsberg | Ganztags „Ramsbecker Weihnachtsmarkt“ | 29.11.2026 | Junkern Hof, Uferweg, Bestwig (Ramsbeck) | 11.00-18.00 Uhr „Weihnachtsmarkt Brilon“ | 03.12. bis 06.12.2026 | Altstadt, Am Markt 4, Brilon | Do-Fr 15.00-21.00 Uhr, Sa 11.00-21.00 Uhr, So 12.00-18.00 Uhr „Werler Advents- und Weihnachtsmarkt“ | 04.12. bis 13.12.2026 | Marktplatz, Marktstraße, Werl | Mo-Do 16.00-20.00 Uhr, Fr 15.00-22.00 Uhr (11.12. ab 16.00 Uhr), Sa 14.00-22.00 Uhr, So 14.00-20.00 Uhr „Adventszauber am Haus Welschenbeck“ | 04.12.2026 | Haus Welschenbeck, Mülheimer Straße 30, Warstein | Ab 16.00 Uhr „Willinger Wintermärchen - Weihnachtsmarkt“ | 04.12. bis 20.12.2026 (immer Fr-So) | Kurgarten Willingen, Zum Kurgarten 8, Willingen (Upland) | Fr-Sa 16.00-19.00 Uhr, So 15.00-19.00 Uhr „Medebacher Weihnachtszauber 2026“ | 04.12. bis 06.12.2026 | Marktplatz, Medebach | Fr 17.00-22.00 Uhr, Sa 12.00-22.00 Uhr, So 11.00-19.00 Uhr „Historischer Weihnachtsmarkt in der Altstadt Lüdenscheid“ | 04.12. bis 06.12.2026 | Alt- und Innenstadt, Lüdenscheid | Fr 17.00-22.00 Uhr, Sa 14.00-22.00 Uhr, So 11.00-19.00 Uhr „Weihnachtsmarkt am Sudhaus“ | 04.12. bis 05.12., 11.12. bis 12.12. sowie 18.12. bis 19.12.2026 | Sudhaus Warstein, Dieplohstraße 12, Warstein | Jeweils Fr-Sa ab 17.00 Uhr „Mendener Winter 2026“ | 04.12. bis 05.12.2026 | Marktplatz 1, Menden (Mitte) | Weihnachtsmarkt in der Innenstadt „Attendorner Weihnachtsmarkt“ | 04.12. bis 13.12.2026 | Alter Markt, Attendorn | Weihnachtsmarkt im Ortskern „Weihnachts-Waldmarkt“ | 05.12. bis 06.12. sowie 12.12. bis 13.12.2026 | Wildwald Vosswinkel, Bellingsen 5, Arnsberg (Vosswinkel) | Jeweils Sa-So 10.00-20.00 Uhr „Weihnachtsmarkt in Bad Waldliesborn“ | 05.12. bis 06.12.2026 | Haus des Gastes Bad Waldliesborn, Quellenstraße 72, Lippstadt | Sa-So 11.00-18.00 Uhr „Adventszauber auf der Hude“ | 05.12. bis 06.12. sowie 19.12. bis 20.12.2026 | Heinrich Lübke Haus, Zur Hude 9, Möhnesee | Jeweils Sa-So 14.00-21.00 Uhr „Weihnachtsmarkt an der Bohnenburg“ | 05.12. bis 06.12.2026 | Gasthof Zur Bohnenburg, Bohnenburg 11, Warstein (Suttrop) | Sa 15.00 Uhr bis So 23.59 Uhr „Adventsmarkt Meinerzhagen“ | 05.12. bis 06.12.2026 | Zur Alten Post 6-8, Meinerzhagen | Adventsmarkt des Stadtmarketingvereins „Weihnachtliches Barendorf 2026“ | 05. bis 06.12. & 12. bis 13.12.2026 | Historische Fabrikanlage Maste-Barendorf, Iserlohn | Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt im historischen Museumsdorf „Weihnachtsmarkt in Lippborg“ | 06.12.2026 | Dorfmitte, Hauptstraße, Lippetal (Lippborg) | 11.00-18.00 Uhr „Attendorner Weihnachtsstadt“ | 12.12. bis 13.12.2026 | Innenstadt, Attendorn | Sa 11.00-18.00 Uhr, So 12.00-18.00 Uhr „Weihnachtsmarkt in Wallen“ | 12.12. bis 13.12.2026 | Wenkshof, Hallohweg 2, Meschede (Wallen) | Sa 11.00-19.00 Uhr, So 11.00-18.00 Uhr „Hundeweihnachtsmarkt im Tagungszentrum“ | 12.12. bis 13.12.2026 | Tagungs- und Kongresszentrum, Eichendorffstraße 2, Bad Sassendorf | Sa 12.00-18.00 Uhr, So 11.00-18.00 Uhr „Weihnachtsmarkt Werdohl - Wichtelzauber“ | 12.12. bis 13.12.2026 | Brüninghausplatz, Werdohl | Sa 13.00 Uhr bis So 17.00 Uhr „Weihnachtsmarkt Olsberg“ | 12.12. bis 13.12.2026 | Kneippbrunnen, Bahnhofstr. 2, Olsberg | Sa 13.00 Uhr bis So 22.00 Uhr