Die letzte Woche der Spendenaktion „10.000 Bäume für Köln“ ist angebrochen: Noch bis zum 1. Oktober können Kölnerinnen und Kölner dazu beitragen, dass am 14. November 2026 insgesamt 10.000 neue Setzlinge gepflanzt werden, aus denen ein neuer Wald für Köln entstehen soll.

Die Idee stammt aus der Serie „100 Ideen für Köln“. Moderator Jürgen Domian hatte vorgeschlagen, Köln mit deutlich mehr Bäumen auszustatten. Sein Wunsch traf einen Nerv: In der großen Schlussabstimmung der Serie landete der Vorschlag auf Platz zwei. Seit dem Frühjahr sammeln die Redaktion und ihre Partner nun Spenden für ein neues Waldstück im rechtsrheinischen Köln.

Spendenziel von „10.000 Bäume für Köln“ ist fast erreicht

Das Ziel ist fast erreicht: Mehr als 500 Spenderinnen und Spender haben sich bereits beteiligt. Für die 10.000 Setzlinge werden insgesamt 50.000 Euro benötigt. Ein Setzling kostet fünf Euro. Spenden sind über das elektronische Formular der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Köln möglich; ab einer Summe von 150 Euro kann eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden.

Das Pflanzgebiet stellt die Stadt Köln zur Verfügung: Auf einer rund zwei Hektar großen Fläche soll ein Wald entstehen, der in den kommenden Jahren und Jahrzehnten wächst und sich entwickelt. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Köln begleitet das Projekt im Rahmen ihres Baumpflanzprogramms „Ein Wald für Köln“. Gepflanzt werden soll gemeinsam mit den Menschen, die das Projekt mit ihrer Spenden möglich gemacht haben.

Am 14. November (Samstag) soll der neue Wald dann offiziell Gestalt annehmen. Die gespendeten Setzlinge werden gemeinsam mit Baumspenderinnen und Baumspendern in den Boden gebracht. Der Termin fällt in das Jubiläumsjahr des Kölner Stadt-Anzeiger: Am 14. November 1876 erschien die erste Ausgabe. 150 Jahre später soll aus einem gemeinsamen Wunsch ein sichtbares Stück Zukunft für Köln werden. (red)