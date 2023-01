2,5 Promille im Blut Kölner Taxifahrer fährt betrunken über den Bürgersteig

Köln – Ein Kölner Taxifahrer war am Freitagabend betrunken in Köln-Deutz mit einem Fahrgast unterwegs. Dabei kam er immer wieder von der Straße ab. Aufmerksame Beamtinnen und Beamte verhinderten schlimmeres. Zwei Beamtinnen und Beamte in einem zivilen Streifenwagen haben am späten Freitagabend, 8. Juli, wohl Schlimmeres verhindert.

Als sie in Köln-Deutz unterwegs waren, wurden sie wegen seiner auffälligen Fahrweise auf einen alkoholisierten Taxifahrer (64) aufmerksam. Aufgefallen war der 64-Jährige gegen 23 Uhr auf der Siegburger Straße, als er sein Auto mit einem Fahrgast über einen Gehweg gesteuert und Probleme beim Halten der Fahrlinie hatte.

Auch auf die Anhaltezeichen reagierte der betrunkene 64-Jährige über einen längeren Zeitraum nicht. Nachdem das Taxi schließlich zum Stehen gekommen war, beschlagnahmten die Polizistinnen und Polizisten sowohl den Führerschein, als auch seinen Fahrausweis und seine Fahrgastbeförderungskarte. Zudem ordneten sie eine Blutentnahme an. Neben der auffälligen Fahrweise stellten die Beamtinnen und Beamten bei einem freiwilligen Alkoholtest einen Wert von etwa 2,5 Promille fest. (mn)