Am Mittwoch sind die Sommerferien vorbei, das neue Schuljahr startet. Die Redaktion hat ihre Hausaufgaben gemacht und Zahlen rund um die Schulen in Köln zusammengetragen.

Rund 150.000 Schülerinnen und Schüler lernen in Köln. Die allgemeinbildenden Schulen besuchen 113.239 Kinder und Jugendliche, dazu kommen 37.755 junge Menschen, die Berufskollegs besuchen. Macht zusammen nach schriftlicher Addition: 150.994.

8972 Erstklässlerinnen und Erstklässler werden dieses Jahr in Köln eingeschult.

309 Schulen gibt es in Köln. Dazu zählen 152 Grundschulen, 13 Hauptschulen, 20 Realschulen, 42 Gymnasien, 25 Gesamtschulen, 23 Förderschulen, 27 Berufskollegs, 3 Weiterbildungskollegs, 2 Klinikschulen, 2 Freie Waldorfschulen. Von den 309 Schulen sind 269 in städtischer Trägerschaft.

2 Kölner Schüler haben einen Nobelpreis, also bislang. Der Schriftsteller Heinrich Böll (1917–1985) prägte die deutsche Nachkriegsliteratur und wurde von der schwedischen Akademie für seinen „zeitgeschichtlichen Weitblick“ im Jahr 1971 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Er machte sein Abitur am humanistischen Gymnasium in der Innenstadt, heute das Hansa-Gymnasium.

Der Kölner Schriftsteller Heinrich Böll. Copyright: picture alliance / Heinz Wiesele

Der Chemiker und Ingenieur Carl Bosch (1874–1940) im Jahr 1931. Er besuchte die städtische Realschule in der Spiesergasse, heute ist dort das Humboldt-Gymnasium. Bosch revolutionierte zusammen mit Fritz Haber die Produktion von Kunstdünger mit dem nach den beiden benannten Haber-Bosch-Verfahren zur Ammoniak-Synthese. Das steigerte die Ernteerträge weltweit. Aber macht euch keinen Druck, liebe Schülerinnen und Schüler.

Der deutsche Chemiker, Ingenieur und Industrielle Carl Bosch. Copyright: picture alliance / dpa

12.045 Lehrkräfte des Landes NRW unterichten in Köln. Dazu kommen aber noch Sozialpädagoginnen und -pädagogen, Fachkräfte von multiproffesionellen Teams, Schulverwaltungsassistenzen und sogenannte Alltagshelferinnen und -helfer.

Seit 576 Jahren gibt es Kölns älteste Schule: Das Dreikönigsgymnasium (DKG) ist mit seiner Gründung im Jahr 1450 eine der ältesten Schulen im Rheinland und die älteste Schule der Stadt.

2 Sternwarten befinden sich in Kölner Schulen: Sowohl das Schiller-Gymnasium mit der Volkssternwarte in Sülz als auch das Leonardo-da-Vinci-Gymnasium in Nippes samt Planetarium im Keller können mit einer aufwarten. Wer weniger Astro-Fan und mehr musisch begabt ist, kommt im Humbold-Gymnasium etwas besonderes geboten: Einen Kammermusiksaal.

46 Schulhunde sind in Köln im Dienst. So wie Hündin Linn an der Peter-Lustig-Grundschule. An 36 Kölner Schulen leben Bienen, entweder in Bienenstöcken oder in Hotels für Wildbienen. Zudem gibt es auch Schulen, die Schafe, Hühner und Kaninchen halten.

36.000 Stücke Kreide hat die Stadt Köln 2025 bestellt. Sie könne allderdings nicht davon ausgehen, dass die Tafelkreide ausschließlich für Schulen bestellt wurde. Für diese Zahlenseite gehen wir aber mal davon aus, dass sich nicht zahlreiche Dienststellen im Rathaus in der Mittagspause gegenseitig Stochastik an der Bürowand vorrechnen. Noch ein Tipp für die Erstklässer, die diese universelle Regel noch nicht kennen: Wenn ihr zu zweit losgeschickt werdet, um neue Kreide aus dem Lehrerzimmer zu holen, muss der, der schon an die Tür angeklopft hat, sich danach nicht auch noch überwinden, nach der Kreide zu fragen. Einer klopft, der andere redet. Seid schnell und ihr bekommt das kleinere Übel ab.

36.000 Stücke Kreide bestellt die Stadt Köln im Jahr (Symbolbild). Copyright: Julian Stratenschulte/dpa

Schulfächer in 5 weiteren Sprachen bieten Kölner Schulen an, das nennt sich bilingualer Unterricht. Gemeint sind nicht Sprachkurse, sondern Fächer wie Politik, Geografie und Geschichte, die in der Fremdsprache unterrichtet werden. 27 Kölner Schulen bieten bilingualen Unterricht auf Englisch an, eine auf Spanisch, zwei auf Türkisch, zwei auf Französisch und vier auf Italienisch.

10.000 Unterrichtsräume gibt es in städtischen Schulen, dazu zählen Klassen-, Fach-, Werk-, Gruppen- und Betreuungsräume. Und die machen den Putzkräften ganz schön viel Arbeit: Alle zwei Tage werden sie standardmäßig gereinigt.

71.000 Tablets stellen Kölner Schulen zum Lernen bereit. Die flächendeckende Ausstattung der Schülerinnen und Schüler erfolgte 2020 im Zuge der Digitalisierung während der Pandemie.

Die Note 2,37 erreichten die Abiturientinnen und Abiturienten im Vorjahr im landesweiten Durchschnitt. An Gymnasien lag sie bei 2,37, an Gesamtschulen bei 2,57 und an Berufskollegs bei 2,47.

Kölns größte Schule ist das Barbara-von-Sell-Berufskolleg im Niehler Kirchweg, gemessen an seinen 3.363 Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2025/26.

Kölns kleinste Schule ist das private Berufskolleg der Freien Waldorfschule am Weichselring mit 26 Schülerinnen und Schülern. Das zeigen amtliche Schuldaten.

Die Willy-Brandt-Gesamtschule in Höhenhaus hat 2020 ihren Erweiterungsbau eröffnet. Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Fast 200 Meter lang ist die Willy-Brandt-Gesamtschule in Höhenhaus. Damit ist sie die längste Schule Kölns. Der Erweiterungsbau erstreckt sich genau genommen über 192,75 Meter in der Länge und wird von der Schule seit 2020 genutzt. Bleibt zu hoffen, dass die Toiletten gut auf den Fluren verteilt sind – wer kurz mal muss, verpasst bei den Wegen je nach Lage des eigenen Klassenzimmers sonst ganze Themenblöcke im Unterricht.