Die gemeinnützige Gesellschaft „amitumKids“ aus Köln ist für die Helfende Hand 2026 nominiert. Der Förderpreis des Bundesinnenministeriums ist die wichtigste staatliche Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement im Bevölkerungsschutz. Die „Frühen Hilfen für Kinder traumatisierter Einsatzkräfte“ von „amitumKids“ sind eines von bundesweit zehn nominierten Projekten.

Ziel des Projekts ist es, Kindern von Einsatzkräften mit dienstbedingten Traumafolgestörungen frühzeitig spezialisierte Unterstützung zu bieten und so einer Weitergabe der Belastungen an die nächste Generation vorzubeugen. In Deutschland gibt es bislang nur wenige spezialisierte Angebote, bei denen Kindern geholfen wird, deren Eltern als Einsatzkräfte beim Rettungsdienst, bei der Bundeswehr oder der Polizei dienstbedingt eine Traumafolgestörung entwickeln.

„AmitumKids“ unterstützt Familien zuhause und bietet Kindern und Jugendlichen auch in Gruppen Entlastung und Beratung an. Ab 2027 soll ein bundesweites Netz aus sicheren Unterkünften für akute familiäre Notsituationen entstehen. „Kinder traumatisierter Einsatzkräfte stehen oftmals vor besonderen Herausforderungen. „AmitumKids“ wurde daher mit dem Ziel gegründet, diesen Kindern schon früh Hilfe anbieten zu können und sie zu unterstützen“, erklärt Martina Müller, Gründerin und ehrenamtliche Geschäftsführerin. Seit 2019 hat „amitumKids“ in 14 Bundesländern 35 Maßnahmen angeboten und dabei 144 Kinder sowie 120 Eltern entlastet.

Online-Abstimmung für Publikumspreis

Für diese Arbeit ist „amitumKids“ nun in der Kategorie Unterstützung des Ehrenamts für die Helfende Hand nominiert worden. Der Förderpreis wird seit 2009 jährlich vom Bundesinnenministerium vergeben. Er würdigt das herausragende Engagement im Bevölkerungsschutz und trägt dazu bei, Ehrenamtliche in den Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung zu stellen. Preisgelder von bis zu 10.000 Euro sollen die ausgezeichneten Projekte in ihrer Arbeit unterstützen. Neben der Unterstützung des Ehrenamts gibt es auch die Kategorien„ Innovative Konzepte“ sowie Nachwachsarbeit.

Neben einer Jury, die aus über 350 Einreichungen bereits zehn nominierte Projekte ausgewählt hat, entscheidet auch eine Online-Abstimmung über die endgültigen Preisträger. Bis zur Verleihung der Helfenden Hand am 7. Dezember können alle Interessierten unter helfende-hand-foerderpreis.de/publikumspreis-voting-2026 für den Publikumspreis abstimmen. (tli)