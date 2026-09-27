Wegen eines Einsatzes war die Bahnstrecke zwischen Köln Messe/Deutz und Troisdorf seit Sonntagnachmittag (27. September) gesperrt. Nach Angaben der Bundespolizei wurde ein Mann im Bereich der Autobahnbrücke zur A559 von einem RE9 erfasst und tödlich verletzt.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 16.45 Uhr nach Gremberghoven gerufen. Der Unfall ereignete sich zwischen der Steinstraße und dem Airport Businesspark. „Die Maßnahmen laufen, die Unfallursache ist noch unklar“, sagte Bundespolizeisprecherin Paula Feierabend auf Nachfrage. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun die Landespolizei.

Notarzteinsatz: Diese Linien werden umgeleitet

Zunächst war von einer Sperrung bis etwa 19.30 Uhr ausgegangen, wie es auf „zuginfo.nrw“ hieß. Für Fahrgäste bedeutete das Verspätungen und Teilausfälle. Die S-Bahnen der Linien S12 und S19 uerden in beide Richtungen zwischen Köln Trimbornstraße und Porz-Wahn ohne Zwischenhalt umgeleitet.

Auch der RE9 war von der Sperrung betroffen. Nach Angaben der Bahn gab es für die Linie zunächst kein allgemeingültiges Betriebskonzept. Deshalb wurden für einzelne Zugfahrten kurzfristige Maßnahmen getroffen.

Die Bahn bat Reisende, auf die Informationen an den Bahnhöfen zu achten und ihren Zuglauf in der Online-Reiseauskunft zu prüfen. (iri)