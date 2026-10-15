Betrüger haben in Köln Wohnungssuchende mit einem falschen Mietangebot getäuscht. Die Polizei sucht nach den Tätern, bei ihr sind bislang mehr als 20 Strafanzeigen eingegangen.

Die Täter boten Anfang Oktober eine Immobilie in der Kölner Innenstadt an, die ihnen nicht gehörte. Es handelt sich um eine Drei-Zimmer-Wohnung in der Römergasse, die tatsächlich existiert und von der rechtmäßigen Mieterin auf einem Internetportal für Ferienwohnungen zur tageweisen Miete angeboten wird. Die Täter kopierten Fotos und Beschreibung aus diesem Angebot und veröffentlichten sie in einer eigenen Anzeige auf einem großen Online-Immobilienportal. Dort war von drei Zimmern, knapp 70 Quadratmetern, Möblierung und rund 1000 Euro Monatsmiete die Rede.

Betrug in Köln: Wohnungssuchende überwiesen Kaution

Für Donnerstag, 1. Oktober, setzten die Betrüger einen Besichtigungstermin an. Nach bisherigen Erkenntnissen kamen im Laufe des Tages weit mehr als hundert Interessenten. Ein vermeintlicher Vertreter einer Hausverwaltung führte sie durch die Wohnung. Auch die angegebene Hausverwaltung existiert tatsächlich, was es den Wohnungssuchenden zusätzlich erschwert haben dürfte, den Betrug zu erkennen.

Mindestens ein Interessent überwies die geforderte Kaution von knapp 3000 Euro an die angebliche Verwaltung. Andere übermittelten auf Anforderung persönliche Unterlagen wie Personalausweis-Kopien, Schufa-Auskünfte und Gehaltsnachweise. Einige bemerkten den Betrug erst im Nachhinein durch eine Betrugswarnung des Immobilienportals und informierten die Polizei.

Am 11. Oktober versuchten womöglich dieselben Täter, auf ähnliche Weise eine Wohnung am Eigelstein zu vermieten. Diesmal wurden die übrigen Hausbewohner misstrauisch und verhinderten den Besichtigungstermin.

Die Polizei bittet weitere mögliche Geschädigte, Anzeige zu erstatten. Dies ist online unter koeln.polizei.nrw oder auf jeder Polizeiwache möglich. (red)