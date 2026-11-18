Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) hat die Leitung des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) neu besetzt. Die Kommunikationsexpertin Marlene Stube soll das Institut mit Sitz in Köln ab dem 1. Januar 2027 leiten.

Linnemann wolle die Behörde, die im Februar 2025 aus der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hervorgegangen ist (BZgA), damit stärker kommunikativ ausrichten, heißt es. Zuständig ist das BIÖG für Kampagnen und Projekte zur Prävention und Gesundheitsförderung. Ziel ist, die Bevölkerung über Krankheitsrisiken aufzuklären und sie zu motivieren, Alltagsentscheidungen zu treffen, die sich positiv auf ihren Gesundheitszustand auswirken.

Stube verantwortet derzeit im Bundesgesundheitsministerium den Bereich „Soziale Medien, Öffentlichkeitsarbeit“. Zuvor leitete sie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk in Bonn. Sie hat Journalismus und Politikwissenschaften in Dortmund studiert und war außerdem Chefin vom Dienst für die Senderkommunikation bei ZDFneo sowie Press Officer beim Beratungsunternehmen Capgemini.

Stube folgt auf den Mediziner Johannes Nießen, der für den Umbau des Instituts verantwortlich war. Nießen saß im Corona-Expertenrat der Ampelregierung und leitete bis 2024 das Gesundheitsamt der Stadt Köln, das größte Deutschlands. (red)