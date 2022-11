Bitte um Hinweise Einbrecher richten Schaden in Kölner Musikschule an

Bickendorf – In der Rochus-Musikschule wird in schalldichten Räumen geprobt. Kein Laut dringt nach draußen, aber solange die Tür verschlossen ist, lässt sich in den Räumen auch kaum ein Geräusch von außen bemerken. Daher konnten ein oder mehrere Einbrecher am Samstagabend, 21. März, gegen 18.45 Uhr durch die Eingangstür unbemerkt in das Gebäude neben der Rochuskirche eindringen. Zur selben Zeit hielt sich lediglich ein Dozent in einem der Übungsräume auf und spielte Posaune.

Der oder die Täter brachen das Büro der Geschäftsleitung sowie mehrere Proberäume auf. Sie ließen eine Kassenbox sowie eine weiße Elektrogitarre mitgehen, die sie vermutlich in einem schwarzen Gitarrenkoffer transportierten. „Der Wert der geraubten Gegenstände ist nicht so hoch, aber wir haben einen beträchtlichen Schaden durch das Aufbrechen der Türen“, berichtet Geschäftsführerin Ariane Skupch. Sie hofft nun, dass Nachbarn oder Passanten zum Tatzeitpunkt etwas beobachtet haben und Hinweise geben können. Die Rochusmusikschule hat zurzeit – wie andere Schulen und Jugendzentren – geschlossen. Noch gilt die Schließung bis zum 19. April. Möglicherweise könnte sie aber verlängert werden. Der Unterricht wird zumindest teilweise per Video oder Online-Übungsstunden erteilt. In einem Brief an die Schüler teilt die Schule mit, dass die Dozenten nach und nach mit positiver Resonanz diese Möglichkeit nutzen. (Rös)