Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen ab Montag in den Abendstunden mit Fluglärm durch Hubschrauber rechnen. Die Bundespolizei in Sankt Augustin kündigte für die Zeit bis zum 11. Dezember 2026 zwischen 18 und 22 Uhr Schulungsflüge für die Nachtflugausbildung ihrer Piloten an.

Laut Mitteilung sind besonders die Bereiche um den Standort in Sankt Augustin-Hangelar, die Kölner Bucht, die Nordeifel, das Ruhrgebiet, das Bergische Land und den Westerwald betroffen.

Bundespolizei: Übungen notwendig für Erhalt von Pilotenlizenzen

Die Übungen seien notwendig, damit die Piloten ihre Lizenzen nicht verlieren. Dabei wird unter anderem die Suche nach vermissten Personen oder nach Straftätern geübt. Von freitags bis sonntags sind die Übungen, die bis 22.00 Uhr abgeschlossen sein sollen, ausgesetzt.

Die Fliegergruppe mit Sitz in NRW hat 93 Hubschrauber der verschiedensten Größen und unterstützt Bundes- und Landesbehörden bei ihren Sicherheitsaufgaben. (dpa)