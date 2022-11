Köln – Der dänische Carsharing-Anbieter Green Mobility kommt an den Rhein und weitet sein Angebot auf Düsseldorf und Köln aus. Mit zunächst 100 rein elektrischen Fahrzeugen können Kunden ab sofort durch die beiden Städte fahren. Abgerechnet wird im Minutentakt: Nutzer zahlen zum Start einen reduzierten Minutenpreis für 9 Cent pro Minute anstelle der normalen 30 Cent pro Minute.

Bald 300 Fahrzeuge für Köln und Düsseldorf

„Deutschland hat eine lange Carsharing-Tradition sowie große Unterstützung durch die Politik. Umso mehr freut es uns, dass wir nun auch mit unserer elektrischen Lösung das Pendeln umweltfreundlicher gestalten können“, sagt Thomas Heltborg Juul, CEO bei Green Mobility. „Wir starten zunächst mit 100 Fahrzeugen, aber bereits in naher Zukunft stocken wir unsere Flotte an den beiden Standorten auf insgesamt 300 Fahrzeuge auf.“

Unterstützend werden in Kooperation mit der TankE GmbH weitere Lademöglichkeiten für das E-Carsharing in Köln eingerichtet. Green Mobility wurde 2016 in Kopenhagen gegründet. Bereits über 160.000 Kunden nutzen die Autos für den täglichen Weg zur Arbeit, für Besorgungen, Wochenendtrips oder Urlaube. Die Firma ist in elf europäischen Städten mit Elektroflotten vertreten. Bis 2025 strebt das Unternehmen an, in 35 Städten mehr als 10.000 elektrische Fahrzeuge anzubieten.