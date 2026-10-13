Auf einer Kirmes auf dem Liverpooler Platz in Köln-Chorweiler ist am Freitagabend (9. Oktober) eine 34 Jahre alte Frau durch einen Stich in den Oberkörper schwer verletzt worden. Zuvor soll sie versucht haben, einen Streit zu schlichten.

Köln: Polizei richtet Mordkommission ein

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei soll es gegen 19.30 Uhr zwischen der Platzfläche und einem benachbarten Bolzplatz zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein. Als die 34-Jährige schlichtend eingreifen wollte, sei sie von einem der Beteiligten angegriffen worden.

Die Frau suchte anschließend selbstständig eine Klinik auf. Dort wurde die schwere Verletzung diagnostiziert und die Ärzte leiteten unmittelbar eine Notoperation ein.

Das Kriminalkommissariat 11 hat eine Mordkommission eingerichtet und bittet Zeugen und Zeuginnen um Hinweise zum Tatgeschehen und dem noch flüchtigen Tatverdächtigen unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (red)