Evakuierung nötig: Weltkriegsbombe in Köln-Fühlingen gefunden

In Köln-Fühlingen ist am Freitagnachmittag (28. August) im Bereich der Kriegerhofstraße ein Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, das teilte die Stadt Köln mit. Ob der Blindgänger entschärft werden kann oder kontrolliert gesprengt werden muss, blieb zunächst offen.

Die Entscheidung liege beim Kampfmittelbeseitigungsdienst, erklärte die Stadt. Das Ordnungsamt der Stadt Köln entscheide indes über alle weiteren Maßnahmen zur Absperrung und Evakuierung.

Der Gefahrenbereich wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst mit einem vorläufigen Radius von 100 Metern festgelegt und muss evakuiert werden. Wie viele Personen davon betroffen sein werden, blieb zunächst unklar. Auch ob eine Anlaufstelle eingerichtet wird, ist noch unklar, erklärte die Stadt. Rund um den Fundort ist mit Verkehrsbehinderungen und Sperrungen zu rechnen. (red)

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