Köln – Ein offenbar verwirrter, bewaffneter Mann hat am Montagnachmittag in einer Sparkassen-Filiale in Heimersdorf einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Der 37-Jährige ging gegen 17 Uhr mehrfach in die Geschäftsstelle am Haselnußhof und forderte von den Mitarbeitern Bargeld, wie die Polizei mitteilte. Zeugenaussagen zufolge soll der Räuber dabei eine Schusswaffe gezeigt haben, ohne diese direkt auf die Angestellten zu zielen.



Die hinzugerufene Polizei nahm den Mann vor der Bankfiliale fest. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) durchsuchte die Räume und stellte die Pistole sicher. Ob es sich um eine scharfe Waffe handelt, wird ermittelt. Hinweise auf Komplizen gab es nicht. Der Festgenommene wurde ins Polizeipräsidium gebracht. Der Bereich um die Bank war während der Spurensicherung gesperrt. (hol)