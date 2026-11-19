Wurringe Alaaf. Die Session ist eröffnet. Die Zeit ist knapp. Denn bevor am Aschermittwoch schon wieder alles vorbei ist, bleiben dem designierten Worringer Prinz Klausi I. (Klaus Kircher) und seiner KG Löstige Junge nur rund fünf Wochen, um den Worringer Fastelovend in all seinen Facetten zu feiern und zu genießen. Der blau-wieße Traditionsverein, um seine noch zu proklamierende Tollität (2. Januar, Vereinshaus Worringen), sieht’s gelassen.

„Met Riesenspaß em Turbojang – jonn mer de Fastelovend an“, lautet das passende Prinzenmotto. Die Session 2026/2027 wird intensiv. Das Worringer Festkomitee fasst zusammen: „Koot un flöck, alles es verröck“. Denn um das alles in so kurzer Zeit zu stemmen, müsse man schon ein bisschen verrückt sein, sagte Komitee-Präsident Holger Miebach bei der Vorstellung des kommenden Karnevalsprinzen im Worringer Vereinshaus.

Der designierte Worringer Karnevalsprinz Klaus Kircher (3.v.r.) von der KG Löstige Junge mit seinem Hofstaat und Prinzenschlagersängerin Anna Hartmann beim Start in die neue Session 2026/2027. Copyright: Roland Meurer

KVB-Bauleiter wird Worringer Prinz

Der 58-jährige Klaus Kircher sei im Worringer Karneval noch nicht sehr lange aktiv, berichtet Holger Miebach, trotzdem aber „schnell hineingewachsen“. Seit 1984 arbeitet der kommende Prinz als Bauleiter und Gleisbaumeister bei den Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB). Falls also mal eine KVB-Bahn nicht kommen sollte, erklärt Miebach, liege es nicht an unserem künftigen Prinzen. „Denn die Gleise liegen ja.“ Dass seiner Meinung nach, Klaus Kircher als 1,96-Meter-Mann mit kräftiger Statur, seinem Spitznamen Klausi „absolut gerecht“ werde, honoriert das närrische Volk mit Applaus und „Klausi-Klausi“-Rufen. Von der Bühne aus schmunzelt Klausi ins Publikum, ist unsicher. Er habe befürchtet, dass er jetzt „was sagen muss“. „Es ist eine echte Herausforderung, hier zu stehen“, verkündet er und bedankt sich für die Unterstützung durch seine Gesellschaft.

Umgeben von seiner Familie und dem zwölfköpfigen Hofstaat, den Komitee-Präsident Miebach zuvor ausführlich vorgestellt hatte, stimmt Kircher gemeinsam mit Anna Hartmann und Mario Paulus, den aktuellen Prinzenschlager an. „Hück es Karneval, hück es Karneval, bei uns en Wurringe am Rhing“. Das jecke Volk singt mit – so gut es kann.

Bevor die Prinzenvorstellung in die anschließende Karnevalsparty überging, dankte Miebach dem Vorjahresprinzen Michael Ligocki und dessen Närrische Grielächer und erinnerte an das jeweils 100-jährige Bestehen der Worringer KG Änze Kääls und der Grossen Karnevalsgesellschaft in diesem Jahr. Als absolutes Novum im Worringer Karneval bezeichnete er die Tatsache, dass sich anlässlich der runden Vereinsgeburtstage, drei Tanzgruppen aus beiden Gesellschaften zusammengeschlossen hätten, um einen gemeinsamen Jubiläumstanz einzustudieren.

Mit reichlich Beifall bedachte das Publikum den rasanten Auftritt der „Burgwache“ (Änze Kääls), der Majorettengarde und des Funkenkorps (jeweils Grosse Karnevalsgesellschaft) bei der Prinzenvorstellung im Vereinshaus. Ein symbolischer Wert, der für den Zusammenhalt im Worringer Fastelovend steht.