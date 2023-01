Der Auftritt in der Lanxess-Arena in Köln ist der einzige der beiden Comedians im deutschsprachigen Raum.

Köln – Sie gehören beide zu den erfolgreichsten und einflussreichsten Comedians der Welt. Im September stehen sie nun in Köln auf der großen Bühne: Dave Chappelle und Chris Rock treten am 10. September in der Lanxess-Arena auf. Der Besuch in Köln wird nach Angaben des Veranstalters der einzige im deutschsprachigen Raum sein.



Tickets für den exklusiven Deutschlandtermin gibt es ab 13. Juli telefonisch über die Karten-Hotline der Arena unter 0221-8020, im Internet und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Bislang keine Versöhnung zwischen Chris Rock und Will Smith

Chris Rock ist nicht als Comedian, sondern auch als Schauspieler („Beverly Hills Cop“, „Lethal Weapon 4“) bekannt: Zuletzt war der 57-Jährige vor allem durch die 94. Oscar-Verleihung im März in die Schlagzeilen geraten, in der er als Moderator der Veranstaltung einen umstrittenen Witz über Jada Pinkett Smith gemacht hatte. Ihr Ehemann, Oscar-Preisträger Will Smith, war daraufhin auf die Bühne gegangen und hatte Chris Rock vor der Weltöffentlichkeit geohrfeigt. Es folgten Ermittlungen, Entschuldigungsversuche und schließlich der Ausschluss des Schauspielers aus der Oscar-Akademie. Zu einer Versöhnung der beiden Männer ist es Berichten zufolge bislang nicht gekommen.



Anfang der Neunziger Jahre war der 57-Jährige Comedian mehrere Jahre lang bei „Saturday Night Live“ aufgetreten. Ab 2005 sorgte er als Produzent, Autor und Erzähler der Comedy-Serie „Alle hassen Chris“ für Begeisterung. Seine Leistungen als Comedian wurden mit drei Grammys und vier Emmys ausgezeichnet.



Sein Co-Headliner, Dave Chappelle, ist ebenfalls mit zahlreichen Auszeichnungen prämiert und vor allen Dingen seit 2003 durch seine satirische Sketch-Commedy-Show „Chappelle's Show“, Auftritte in diversen Late-Night-Sendungen und Gastrollen in einigen Filmen bekannt. Nach einer mehrjährigen Bühnenpause folgte im Jahr 2010 das große Comeback unter anderem mit sechs hochgelobten Netflix-Specials, die unter anderem mit fünf Emmys, drei Grammys und dem Mark Twain Prize for American Humor geehrt wurden. (beq)