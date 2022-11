Corona in Köln Inzidenz steigt leicht an – ein weiterer Todesfall

Die Corona-Pandemie hatte und hat große Auswirkungen auf Köln. Die Entwicklungen aus der Stadt in unserem Newsblog.

Alles Wissenswerte zu Risiko-Begegnungen, Tests und Impfungen lesen Sie hier.

Mittwoch, 9. November

Inzidenz steigt leicht – ein weiterer Todesfall

6.30 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Mittwochmorgen 701 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Köln. Die Gesamtzahl der Fälle ist auf 471.879 gestiegen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 279,1 und ist damit leicht angestiegen. Am Dienstag lag die Inzidenz bei 255,7.

Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben demnach 1.136 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 in Köln.

Dienstag, 8. November

900 Neuinfektionen – ein weiterer Todesfall

8 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen 903 Neuinfektionen mit dem Coroavirus in Köln. Die Gesamtzahl der Fälle ist auf 471.178 gestiegen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 255,7, der Wert sinkt damit weiter. Am Samstag lag die Inzidenz bei 291, am Freitag bei 297.

Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben demnach 1.135 Menschen in Zusammenhang mit Covid-19 in Köln.

Montag, 7. November

Keine neuen RKI-Zahlen am Montag

6.02 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Montag wie üblich keine neuen Zahlen registriert. Dadurch sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in Köln auf 233,2, aufgrund fehlender Neumeldungen hat der Wert allerdings keine Aussagekraft.

Samstag, 5. November

Inzidenz sinkt leicht – Zwei weitere Todesfälle

7.50 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Samstagmorgen 561 Corona-Neuinfektionen in Köln. Am Vortag betrug der Wert 748, am Donnerstag waren es 1010. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie infiziert haben, liegt damit in Köln bei 470.275.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 291,2 angegeben und sinkt somit leicht. Am Freitag lag der Wert bei 302,1 am Samstag vor einer Woche noch bei 466,1.

Es starben zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Toten liegt in Köln insgesamt bei 1.134.

Freitag, 4. November

RKI meldet 748 Neuinfektionen – Inzidenz knapp über 300

6.10 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Freitagmorgen 748 Corona-Neuinfektionen in Köln. Der am Donnerstag gemeldete Wert betrug 1010. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie infiziert haben, liegt damit in Köln bei 469.714.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 302,1 angegeben und steigt somit leicht. Am Donnerstag lag der Wert bei 297,2, am Freitag vor einer Woche noch bei 480,8.

Es starben keine weitere Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Toten liegt in Köln insgesamt bei 1.132.

Donnerstag, 3. November

RKI meldet mehr als 1000 Neuinfektionen und zwei Todesfälle

6.10 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Donnerstagmorgen 1010 Corona-Neuinfektionen in Köln. Der letzte gemeldete Wert betrug 1164. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie infiziert haben, liegt damit in Köln bei 468.966.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 297,2 angegeben, sie sinkt damit weiter. Am Dienstag wurde sie mit 393 angegeben.

Es starben zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Toten liegt in Köln damit insgesamt bei 1.132.

Mittwoch, 2. November

RKI meldet neue Daten mit Verzögerung

6:05 Uhr: Nach dem Feiertag am 1. November werden neue Corona-Daten vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit Verzögerung gemeldet. Für Köln liegen am Mittwochmorgen noch keine Zahlen vor. Zuletzt lag die Zahl der Neuinfektionen bei 1164, die Sieben-Tage-Inzidenz wurde mit 393 angegeben.

Dienstag, 1. November

​RKI meldet mehr als 1.100 Neuinfektionen und einen weiteren Todesfall



8 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Dienstagmorgen 1.164 Corona-Neuinfektionen in Köln. Am Samstag lag die Zahl der Neuinfektionen bei 760, am Freitag bei 776. Die Zahl der Menschen, die sich seit Beginn der Pandemie infiziert haben, liegt damit in Köln bei 467.956.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 393 angegeben, sie sinkt damit weiter. Am Samstag wurde sie mit 466,1 angegeben, am Freitag mit 480,8.

Es starb ein weiterer Mensch im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Toten liegt in Köln damit insgesamt bei 1.130.

Montag, 31. Oktober

Keine neuen Zahlen am Montag

6.05 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht montags keine neuen Werte, da am Wochenende nur wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln. Bei den absoluten Fallzahlen gibt es daher keine Veränderung zum Vortag. Die Änderung der 7-Tage-Inzidenz (diese wird für Köln am Montag mit 373,8 angegeben) im Vergleich zum Vortag beruht lediglich auf einer Änderung des Bezugszeitraums.

Sonntag, 30. Oktober

Keine neuen Zahlen am Sonntag

Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht sonntags keine neuen Werte, da nur wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln. Bei den absoluten Fallzahlen gibt es daher keine Veränderung zum Vortag. Die Änderung der 7-Tage-Inzidenz (wird für Köln mit 405,8 angegeben) im Vergleich zum Vortag beruht lediglich auf einer Änderung des Bezugszeitraums.

Samstag, 29. Oktober

760 neue Fälle – Inzidenz sinkt weiter

7.45 Uhr: Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Samstagmorgen 760 neue Corona-Fälle für Köln. Am Vortag waren es 776, am Donnerstag wurden 985 Fälle gemeldet. Insgesamt infizierten sich seit Beginn der Pandemie 466.792 Menschen in Köln mit dem Virus.

Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 466,1, sie ist damit um 14,7 Punkte im Vergleich zu Freitag gesunken. Am Donnerstag lag die Inzidenz bei 485.

Es wurden keine weiteren Todesfälle gemeldet. Insgesamt starben in Köln seit Beginn der Pandemie 1.129 Menschen in Verbindung mit dem Coronavirus.

Freitag, 28. Oktober

Inzidenz in Köln sinkt leicht – ein neuer Todesfall

6.05 Uhr: Die Inzidenz in Köln ist am Freitag leicht gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut am Morgen meldet, liegt die 7-Tages-Inzidenz in Köln aktuell bei 480,8. Am Vortag lag sie bei 485. In Köln wurden 776 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert, das sind deutlich weniger als am Donnerstag (985).

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Köln insgesamt 466.032 Infektionen mit SARS-CoV2 registriert, die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen.

Zudem sind seit Beginn der Pandemie in Köln 1129 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Das RKI hat am Freitagmorgen einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona gemeldet.

Donnerstag, 27. Oktober

Inzidenz in Köln sinkt – vier neue Todesfälle

6.05 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstagmorgen eine Sieben-Tages-Inzidenz von 485 für Köln gemeldet, am Vortag lag der Wert bei 522,1.



Auffällig sind vier weitere Todesfälle, die vom RKI gemeldet wurden, die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Covid-19 steigen damit auf 1128.

Die Zahl der neuen Corona-Fälle in Köln liegt bei 985, insgesamt wurden seit dem Zeitpunkt der Aufzeichnung 465.256 Covid-Infektionen in Köln registriert.

Mittwoch, 26. Oktober

Inzidenz in Köln nach einer Woche erstmals wieder leicht gestiegen

6.15 Uhr: Die Inzidenz in Köln ist am Mittwoch leicht angestiegen. Zuvor war sie mehrere Tage lang gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut am Morgen meldet, liegt die 7-Tages-Inzidenz in Köln aktuell bei 522,1. Am Vortag lag sie bei 514,1. In Köln wurden 1333 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert, in den vergangenen sieben Tagen waren es somit 5603.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Köln insgesamt 464.271 Infektionen mit SARS-CoV2 registriert, die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen.

Zudem sind seit Beginn der Pandemie in Köln 1124 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Das RKI hat am Mittwochmorgen einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona gemeldet.

Dienstag, 25. Oktober

Inzidenz in Köln gesunken – 1.759 Neuinfektionen

6.05 Uhr: Die Inzidenz in Köln ist am Dienstag im Vergleich zu den Zahlen vom letzten Freitag (585,9) deutlich gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut am Morgen meldet, liegt die 7-Tages-Inzidenz in Köln aktuell bei 514,1. Am Dienstag vor einer Woche lag sie bei 575,7. In Köln wurden 1.759 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Köln insgesamt 462.938 Infektionen mit SARS-CoV2 registriert, die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen.

Zudem sind seit Beginn der Pandemie in Köln 1123 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben, neue Todesfälle wurden am Dienstag nicht gemeldet.

Montag, 24. Oktober

Keine neuen Zahlen am Montag

6.55 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht montags keine neuen Werte, da am Wochenende nur wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln. Bei den absoluten Fallzahlen gibt es daher keine Veränderung zum Vortag. Die Änderung der 7-Tage-Inzidenz (diese wird für Köln am Montag mit 471,7 angegeben) im Vergleich zum Vortag beruht lediglich auf einer Änderung des Bezugszeitraums

Sonntag, 23. Oktober

Keine neuen Zahlen am Sonntag

9.20 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlicht sonntags keine neuen Werte, da nur wenige Gesundheitsämter und Landesbehörden Daten an das RKI übermitteln. Bei den absoluten Fallzahlen gibt es daher keine Veränderung zum Vortag. Die Änderung der 7-Tage-Inzidenz (wird für Köln mit 519,5 angegeben) im Vergleich zum Vortag beruht lediglich auf einer Änderung des Bezugszeitraums.

Samstag, 22. Oktober

Inzidenz in Köln sinkt weiter leicht

7:40 Uhr: Die Inzidenz in Köln sinkt weiter leicht. Wie das Robert-Koch-Institut am Samstagmorgen meldet, liegt die 7-Tages-Inzidenz in Köln aktuell bei 571,2. Am Vortag lag sie bei 585,9. In Köln wurden 978 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert, in den vergangenen sieben Tagen waren es 6129.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Köln insgesamt 461.179 Infektionen mit SARS-CoV2 registriert, die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen. Zudem sind seit Beginn der Pandemie in Köln 1123 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Das RKI hat einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona am Samstagmorgen gemeldet.

Freitag, 21. Oktober

Inzidenz in Köln leicht gesunken – drei neue Todesfälle

6.15 Uhr: Die Inzidenz in Köln ist am Freitag leicht gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut am Morgen meldet, liegt die 7-Tages-Inzidenz in Köln aktuell bei 585,9. Am Vortag lag sie bei 598,5. In Köln wurden 1023 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert, in den vergangenen sieben Tagen waren es somit 6287.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Köln insgesamt 460.201 Infektionen mit SARS-CoV2 registriert, die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen.

Zudem sind seit Beginn der Pandemie in Köln 1122 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Das RKI hat am Freitagmorgen drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet.

Donnerstag, 20. Oktober

Inzidenz steigt in Köln weiterhin leicht – ein neuer Todesfall

6.20 Uhr: Das Robert-Koch-Insitut hat am Donnerstagmorgen 1403 neue Infektionsfälle mit dem Coronavirus in Köln registriert. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Köln insgesamt 459.178 Infektionen mit SARS-CoV2 registriert, die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz in der Stadt steigt weiterhin leicht an: Während sie am Mittwoch noch bei 585,6 lag, gibt das RKI die Inzidenz am Donnerstag mit 598,5 an. Am Donnerstag vor einer Woche lag die Inzidenz bei 585,3. Es wurde ein weiterer Todesfall registriert. Seit Beginn der Pandemie sind in Köln 1119 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben.

Mittwoch, 19. Oktober

Inzidenz in Köln steigt weiter leicht an

6.30 Uhr: Die Inzidenz in Köln steigt weiter leicht an. Wie das Robert-Koch-Institut am Mittwochmorgen meldet, liegt die 7-Tages-Inzidenz in Köln aktuell bei 585,6. Am Vortag lag sie bei 575,7. In Köln wurden 1644 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert, in den vergangenen sieben Tagen waren es 6284.

Am Mittwoch vor einer Woche lag die 7-Tages-Inzidenz laut RKI bei 604,0, danach war sie zunächst leicht gesunken. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Köln insgesamt 457.775 Infektionen mit SARS-CoV2 registriert, die Dunkelziffer dürfte aber deutlich höher liegen.

Zudem sind seit Beginn der Pandemie in Köln 1118 Menschen an oder mit Covid-19 gestorben. Das RKI hat einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona am Mittwochmorgen gemeldet. (red)