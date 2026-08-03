Ein defekter Zug hat am Montag (3. August) für Stunden den Bahnverkehr zwischen Köln und Bonn gestört. Zwischen Brühl und Bonn war die Strecke ab etwa 10 Uhr nur eingleisig befahrbar. Bis zum Bahnhof Köln Messe/Deutz war der Zugverkehr beeinträchtigt. Das meldeten die Deutsche Bahn sowie das Portal „zuginfo.nrw“. Kurz vor 18 Uhr war die Störung dann behoben.

Die Züge der Regionalbahn 26, die Köln mit Mainz verbinden, begannen und endeten in einigen Fällen bereits in Bonn. Zwischen Bonn und Köln Messe/Deutz wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Züge der Regionalbahn 48, die in der Regel zwischen Wuppertal und Bonn-Mehlem verkehren, begannen und endeten südlich von Köln in Sechtem.

Statt der RB48 sollten Fahrgäste laut „zuginfo.nrw“ auf diesem Streckenabschnitt den Regionalexpress 5 nutzen. Dieser hielt dafür neben seinem regulären Fahrplan zusätzlich in Roisdorf und Sechtem. (red)