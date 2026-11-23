Zum Wochenanfang präsentiert sich das Wetter in Nordrhein-Westfalen ungemütlich und kalt. Bei Kachelmannwetter hieß es, der Montag sei der „Auftakt in eine winterliche Woche“. Köln lag unter einer dicken Nebeldecke, die hartnäckig blieb. Wie die Experten von Kachelmannwetter erklären, zeigte sich das Wetter im südlichen Nordrhein-Westfalen den ganzen Montag über neblig. Auch in Köln und Düsseldorf war es noch am Nachmittag trüb. Die Sonne war nicht in Sicht.

Im Dauernebelgebiet könnte es laut Kachelmannwetter generell auch für Dauerfrost reichen – im Kölner Stadtgebiet lagen die Temperaturen aber doch einige Grad über dem Gefrierpunkt. Vom Frost betroffen waren eher Bereiche oberhalb von 500 bis 700 Metern.

Im Nordosten von NRW ist am Montag noch etwas Schnee möglich. In den Abendstunden wäre dies im Münsterland und Ostwestfalen zu erwarten, so eine DWD‑Meteorologin. Für eine Schneedecke von mehr als einem Zentimeter wird es aber nicht reichen.

In der Nacht zu Dienstag wird es dann allerdings auch im Rheinland kälter, denn es klart auf. In Köln könnte es morgens noch etwas neblig sein, aber nicht mehr so stark wie am Montag. In vielen Gebieten setzt sich im Laufe des Tages die Sonne durch. Es bleibt aber kühl, und auch in Köln klettern die Temperaturen tagsüber nicht über 4 Grad.

Nebel hängt am Montagmorgen (23. November) über Köln. Copyright: Alexander Schwaiger

Dienstag viel Sonne in Köln

Der Dienstag wird voraussichtlich der zunächst sonnigste Tag, denn am Mittwoch zieht es sich wieder etwas zu. Tendenziell wird es dann etwas kälter als am Vortag. Mit einigen Sonnenstunden in Köln kann man aber noch rechnen. Donnerstag wird es noch kälter, die Werte liegen nur noch knapp über dem Gefrierpunkt. Der Freitag sieht ähnlich aus. Trotz der winterlichen Temperaturen und der Eintrübung zum Ende der Woche ist Schnee im Rheinland aber zunächst nicht in Sicht.

Am Wochenende klart es dann wieder mehr auf: Vor allem der Samstag könnte sonnig werden. „Wetter Online“ geht von acht Sonnenstunden bei Werten von drei Grad aus.

Am Sonntag wird es wieder grauer, dafür mit 6 Grad auch deutlich wärmer. Mit Beginn der neuen Woche klettern die Temperaturen weiter nach oben: 8 Grad am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sind nicht ausgeschlossen. Klar ist aber auch: Vorhersagen für einen längeren Zeitraum als fünf Tage sind immer nur unter Vorbehalt möglich.