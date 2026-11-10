Wer am Dienstagmorgen in Köln aus dem Fenster geblickt hat, wurde von teilweise dichtem Nebel begrüßt. Besonders Autofahrerinnen und Autofahrer mussten vorsichtig sein, da die Sicht auf den Straßen im Rheinland und ganz Nordrhein-Westfalen sehr eingeschränkt war. Der Nebel war bereits in der Nacht aufgezogen, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erläutert, und löste sich erst im Laufe des Vormittags auf. gth

Am Flughafen Köln/Bonn betreibt der DWD eine Wetterstation. Dort wurde der erste Nebel bereits um 2 Uhr nachts registriert. Bei Temperaturen um 0 Grad war es auch kalt. Die Temperatur sank im weiteren Verlauf der Nacht knapp unter den Gefrierpunkt bis auf – 2 Grad um 6.30 Uhr. In der Kölner City war es dagegen nicht ganz so kalt, wie innerstädtische Wetterstationen belegen.

Der Nebel verdichtete sich am Morgen. Zu diesem Zeitpunkt lag die Sicht bei nur 600 bis 750 Metern im Minimum. Gegen 7.40 Uhr hatte sich der Schleier dann zumindest am Flughafen Köln/Bonn aufgelöst. Bis dies überall in Köln und im Umland der Fall war, dauerte es laut DWD teilweise jedoch bis 10.30 Uhr.

Die Ursache der starken Nebelbildung liegt in der Kaltfront, die auch über Nordrhein-Westfalen zog. Das Phänomen tritt besonders im November auf. Der Boden kühlt nachts bei klarem Himmel aus, weil die langwellige Wärmestrahlung ungehindert ins All entweicht. Bei Windstille bleibt die kalte, schwere Luft am Boden liegen, sodass sich eine Bodeninversion bildet. Besonders in der Rheinebene und der Kölner Bucht sammelt sich diese Kaltluft in Senken und entlang des Flusses.

Nebel steigt auf: Blick auf die Deutzer Brücke und das ehemalige Lufthansa-Gebäude in Köln Copyright: Jens Meifert

Sinkt die Lufttemperatur auf den Taupunkt, kondensiert der Wasserdampf zu winzigen Tröpfchen, die sich als Nebel bemerkbar machen. Der Taupunkt ist die Temperatur, auf die Luft abgekühlt werden muss, damit sie mit Wasserdampf gesättigt ist. Die Feuchtigkeit stammt oft aus dem Boden und dem im Herbst relativ warmen Rhein.

Mit der Erwärmung durch die Morgensonne stieg die Temperatur wieder über den Taupunkt und der Nebel löste sich auf. In Köln zeigte sich im Laufe des Dienstagvormittags die Sonne, der Himmel strahlt bis zum Nachmittag blau.

Regen zum Sessionsstart am 11.11.

Das wird sich allerdings zum Mittwoch ändern. Beim Sessionsstart am 11.11. wird es regnerisch. Ab Mitternacht erreicht nach DWD-Angaben eine Warmfront Köln, die Niederschlag mit sich führt. Nebel ist kein Thema mehr, erst in der Nacht zu Donnerstag könnte sich dieser wieder bilden – dann allerdings eher als Hochnebel im Bergland.

Am Mittwoch wird sich die Sonne gar nicht zeigen, stattdessen soll es ab der Nacht immer wieder stark regnen. Erst gegen Abend ist mit einem Ende der Niederschläge zu rechnen. Die einzig positive Nachricht für die Jecken: Mit bis zu 10 Grad wird es wieder deutlich wärmer.