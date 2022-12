Köln – Am vergangenen Wochenende haben sich in Köln insgesamt fünf E-Scooter Fahrer bei Unfällen teils schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zugezogen. Vier männliche Fahrer, die alkoholisiert mit geliehenen E-Scootern fuhren, stürzten ohne fremde Beteiligung.

Unfälle mit E-Scootern: Fünf Kölner teils schwerverletzt

Die Kölner Polizei ordnete in allen fünf Fällen Blutproben an, um Alkohol- und Drogeneinfluss einschätzen zu können. Unter den fünf Verletzten befand sich auch ein 18-Jähriger. Er prallte am Samstagabend gegen 23:50 auf der Rolshover Straße in Poll gegen eine Bordsteinkante und stürzte. Dabei prallte er mit dem Kopf auf den Asphalt und erlitt mehrere Gesichtsverletzungen sowie einen Unterarmbruch.

Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich am in der Nacht zu Samstag gegen 4 Uhr auf der Butzweiler Straße in Ossendorf. Ein 29-Jähriger mit knapp 1,6 Promillie im Blut stürzte dort mit seinem E-Scooter und zog sich eine Platzwunde zu. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes.

Polizei kontrolliert Fahrer von E-Scootern intensiv

Da es immer wieder Unfälle mit betrunkenen E-Scooter Fahrern gibt, ist die Kölner Polizei aktuell in einem Schwerpunkteinsatz in der Innenstadt aktiv. Am Samstagabend ordneten sie Innerhalb weniger Stunden bei vier Fahrern, die mit mehr als 1,1 Promille absolut fahruntüchtig waren, Blutproben an und fertigten Strafanzeigen. Bei zehn weiteren Fahrern ergaben Alkoholtests Werte zwischen 0,5 und 1,1 Promille Atemalkohol. Die Betroffenen müssen jeweils mit einem Bußgeld sowie einem Fahrverbot rechnen. (tmo)