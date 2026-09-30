Der Betreiber des ehemaligen Odysseums und der Erlebnisausstellung Bubble Planet, die Kölner Edutain AG, hat Insolvenz angemeldet. Ein entsprechender Antrag ging beim Amtsgericht Bonn ein, das bestätigte ein Pressesprecher. Zur vorläufigen Insolvenzverwalterin wurde Nada Nasser von den KKN Rechtsanwälten bestellt. Es geht dabei auch um die Zukunft von 55 Mitarbeitern.

Die wirtschaftliche Krise sei auf finanzielle Belastungen infolge verzögerter, ausgesetzter oder nicht vollständig umgesetzter Projekte zurückzuführen, berichtet der Bonner Generalanzeiger.

Kölner Projekt scheiterte

Im Frühjahr etwa scheiterte die Umsetzung des Exploradums in Ehrenfeld an hohen Kosten und baurechtlichen Hürden. In einem ehemaligen Autohaus wollte die Edutain AG auf 30.000 Quadratmetern ein Familien- und Erlebniszentrum eröffnen, mit Angeboten für Kinder, Workshops sowie Co-Working-Flächen für Eltern und einem gastronomischen Angebot.

Auch das ehemalige Odysseum machte in seinen letzten Jahren vor der Schließung finanzielle Probleme. Während Sonderausstellungen zu Filmthemen wie Harry Potter, Marvel oder Jurassic Park für Erfolge sorgten, ließ sich die Wissenschaftsausstellung für Kinder wirtschaftlich kaum tragen. 2025 musste das Odysseum dem Bau einer neuen Gesamtschule in der Corintostraße weichen.

Weiterhin in Betrieb ist die „Dinoxperience“ im früheren Aquarium Sea Life in Königswinter. Dort war die Edutain AG erst im März nach dreijährigem Leerstand eingezogen und ermöglicht „eine unmittelbare, lebendige Begegnung mit der faszinierenden Welt der Dinosaurier“, heißt es auf der Website. Die Bewertungen im Netz fallen gemischt aus, etwa wird das Preis-Leistungs-Verhältnis kritisiert. Trotzdem geht es zunächst weiter. Auch für die Ausstellung Bubble Planet (MMC Studios in Köln) heißt es, sie sei aufgrund der „riesigen Nachfrage“ bis zum 10. Januar verlängert worden.

Die Edutain AG ist eine Tochter der Explorado Group, „ein international tätiger Promoter für die Entwicklung, Produktion und Umsetzung von Ausstellungen und immersiven Erlebnisformaten“, lautet die Selbstbeschreibung. Bis vor Kurzem hat sie das gleichnamige Abenteuermuseum im „Happy Franky“ in Troisdorf betrieben. Auch das ein gescheitertes Projekt: 2025 schloss das Freizeitmuseum. Grund seien Schwierigkeiten mit dem Vermieter gewesen.