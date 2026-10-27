Die Filmpool-Gründerin und ehemalige WDR-Moderatorin Gisela Marx ist tot. Sie starb am Sonntag nach langer Krankheit in ihrem Zuhause in Köln, wie Filmpool-Geschäftsführer Felix Wesseler auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte das Medienportal DWDL darüber berichtet. Marx wurde 84 Jahre alt.

2003 wurde Marx mit dem Landesverdienstorden des Landes NRW ausgezeichnet. Copyright: picture alliance / dpa

Die Journalistin hatte 1974 die Film- und Fernsehproduktionsgesellschaft Filmpool gegründet und war dort viele Jahre geschäftsführende Gesellschafterin. Mit „Richterin Barbara Salesch“ für Sat.1 gelang dem Unternehmen der Durchbruch im Nachmittagsfernsehen. Es folgten Formate wie „Das Jugendgericht“ und „Niedrig & Kuhnt“. Nachdem Filmpool 2004 von MME Moviement übernommen worden war, blieb Marx bis 2009 im Vorstand.

Trägerin des Landesverdienstordens

„Gisela Marx hat die Grundlage dafür gelegt, dass Filmpool zu einer der größten deutschen Film- und Fernsehproduktionsgesellschaften geworden ist“, sagte Wesseler.

Begonnen hatte Marx Mitte der 1960er Jahre als Hörfunk- und TV-Journalistin, vor allem für den WDR. Unter anderem moderierte sie das WDR2-Morgenmagazin und leitete das WDR2-Mittagsmagazin. 2003 wurde Marx mit dem Landesverdienstorden des Landes NRW ausgezeichnet. (dpa/red)