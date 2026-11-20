Du siehst gut aus, steht auf dem Ganzkörperspiegel, der vor dem Büroraum von Erlich Textil in der alten Schirmfabrik in Bickendorf steht. Dahinter sitzt Sarah Grohé an einem Schreibtisch und schaut sich das neueste Muster an, das gerade von ihrem Lieferanten aus Italien gekommen ist. „Aus diesem Spitzenstoff, der gleichzeitig weich und elastisch ist, machen wir unsere Unterwäsche“, erzählt die Mode-Designerin, die mit sechs anderen kreativen Köpfen und einem Business Angel vor zehn Jahren die Kölner Premium-Wäsche-Firma gegründet hat.

Neben Unterwäsche ist inzwischen auch Bettwäsche dazugekommen, und Loungewear, also pyjamaartige Lümmelkleidung, die man auf dem Sofa und im Bett tragen kann. „Wir wollten nachhaltig und fair produzierte Kleidung machen. Lanius und Armed Angels sind schon in dieser Richtung unterwegs, aber es gab da halt noch diese Wäschelücke“, erinnert sich Grohé an die ersten Brainstorming-Runden.

Auch Boxer-Shorts für Männer gibt es bei Erlich. Copyright: Lioba Lepping

Bei ihrem vorherigen Job in Berlin hat sie Erfahrungen im E-Commerce gesammelt. „Ich war auch für die Fotos für die Website zuständig. Meine Mitarbeiter und ich packten immer die Neuware aus den Plastikverpackungen. Da kam uns immer so eine Chemiewolke entgegen.“ Als sie ihrem Mann folgte, den es beruflich nach Köln zog, wusste die gebürtige Bonnerin, dass sie genau so etwas nicht mehr wollte. Außerdem gönnte sie sich eine Art Auszeit. Mit einer Freundin, die ein exklusives Label für Oberbekleidung betrieb, besuchte sie eine Fischledergerberei auf Island und Webereien in Japan und ließ sich inspirieren.

„Erlich“ produziert nachhaltig, ethisch und ökologisch vertretbar

Zurück im Rheinland stand eins fest: „Wir wollten ein hochwertiges Produkt machen, das in der Nähe produziert wird.“ Der Name Erlich steht für dieses Produktversprechen: Die Kleidung ist nachhaltig, fair und ethisch vertretbar, eben ehrlich, produziert. „Tatsächlich war die Domain ‚Ehrlich‘ schon vergeben, also einigten wir uns auf die altdeutsche Schreibweise ohne h.“ Zunächst ließen sie ihre Slips und BHs, aber auch Boxer-Shorts für Männer auf der Schwäbischen Alb herstellen. Inzwischen wird die Spitzenwäsche in Ungarn genäht, die Bettwäsche in Portugal produziert.

Die Firma Erlich Textil hat ihren Büroraum in einem Loft in der alten Schirmfabrik in Bickendorf. Copyright: Lioba Lepping

Im vergangenen Jahr ist auch ein Fertigungsbetrieb in der Türkei hinzugekommen. Dort wird die Basicwäsche hergestellt, also nahtlose Slips und Pantys, die unsichtbar sind unter der Kleidung. „Wir achten sehr darauf, dass wir mit Firmen zusammenarbeiten, die ihre Angestellten nicht ausbeuten“, betont die Geschäftsführerin. Dabei werden auch innovative Kunstfasern verarbeitet, die zum Beispiel aus geschredderter Buchenholzrinde gesponnen werden. „Unter dem Namen Tencel sind diese bei Lenzing in Österreich hergestellten Fasern bekannt. Tencel gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, Modal oder Lyocell.“

Grohé und ihr zehnköpfiges Team erwirtschaften derzeit einen Jahresumsatz von drei Millionen Euro. 2021 waren es schon einmal 50 Mitarbeiter und sieben Millionen Euro. Das Schweizer Wäsche-Unternehmen Calida wurde aufmerksam auf die Kölner. „Wir verkauften 90 Prozent unserer Anteile, doch mit dem Ukraine-Krieg kam der Einbruch. Unsere Zielgruppe hatte anderes im Sinn als vanillafarbene Spitzen-BHs“, so Grohé. Seit 2024 sind die Kölner nach einem Management-Buy-out wieder eigenständig unterwegs.

Jetzt steht erst einmal die Black Week an. „Als reines Online-Unternehmen müssen wir da mitmachen“, sagt Grohé. Auch im Erlich-Online-Shop winken satte Rabatte. Obwohl man meinen könnte, dass die Rücksendequote bei einem Wäsche-Versand ziemlich hoch sei, liegt Erlich bei 30 Prozent. 50 Prozent Retouren sind branchenüblich. „Unsere Versandabwicklung passiert in Bielefeld. Dort gibt es auch das, was in der Branche Post-Consumer-Recycling heißt. Mit heißem Dampf werden die Sachen wieder aufgearbeitet. So lange sie tadellos sind, gehen sie wieder in den Verkauf.“ Und unverkäufliche Restbestände: „Die spenden wir an Frauenhäuser. Nichts wird verramscht.“

erlich-textil.com