Für Galeria-Kunden gibt es schlechte Nachrichten: Die Warenhauskette wird ihre Filiale auf der Hohe Straße schließen. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor.

Neben dem Kölner Standort sind auch Warenhäuser am Berliner Kurfürstendamm und am Münchner Rotkreuzplatz betroffen. Insgesamt müssen rund 400 Beschäftigte um ihre Arbeitsplätze bangen. Endgültig Schluss sein soll im Frühjahr 2027, wenn die Mietverträge der drei Standorte auslaufen.

Galeria an der Hohe Straße: Filiale öffnet nicht

Viele Kundinnen und Kunden standen am Freitag vor verschlossenen Türen. Zunächst hieß es auf Zetteln an den Türen, das Haus öffne wegen einer Betriebsversammlung wenige Minuten später. Vor dem Eingang warteten die Menschen jedoch vergebens. Um 11.34 Uhr hängten Mitarbeitende neue Schreiben auf, dass die Filiale heute geschlossen bleibt.

Dieses Schild hing am Freitagmorgen in der Kölner Filiale von Galeria. Copyright: Matthias Hendorf

Weil auf den ausgehängten Zetteln nichts zu den Gründen stand, vermuteten einige Menschen zunächst, die Schließung hinge mit den Protesten der Gen Z zusammen. Eine Kundin sagte zu der Nachricht über die Entscheidung des Konzerns: „Es ist eine Schade, die Bosse haben alles verwirtschaftet.“ Eine andere sagte: „Es wurde ja schon x-mal verkauft.“ Und Denise Kacana aus Köln sagte: „Die Probleme waren schon lange bekannt. Aber dann gibt’s ja hier nix mehr.“

Eine langjährige Kundin, die anonym bleiben wollte, sagte: „Ich war früher oft hier. Aber es ist der Lauf der Dinge. Es gibt jetzt das Internet.“ Ein Mann sagte: „Es wird immer schlimmer. Ich hatte mit allem gerechnet, aber doch nicht, dass die Kölner Filiale schließt. Und die Stadt kann nicht überall helfen. Und für die Mitarbeiter: So eine Nachricht kurz vor Weihnachten.“

Insolvenzverwalter: Kölner Filiale deutlich zu groß

Während in Berlin und München keine Einigung mit den neuen Immobilieneigentümern erzielt werden konnte, sieht der vorläufige Insolvenzverwalter Frank Kebekus den Kölner Standort vor allem aus wirtschaftlichen Gründen kritisch: Die Filiale sei „für einen wirtschaftlichen Betrieb deutlich zu groß“.

Galeria hatte Anfang Oktober erneut Insolvenzantrag gestellt – zum vierten Mal in sechs Jahren. Der Geschäftsbetrieb in den derzeit noch 83 Filialen läuft vorerst weiter. Alle Standorte werden im Zuge des Insolvenzverfahrens derzeit jedoch auf ihre Rentabilität überprüft. Neben den allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungen stellen vor allem hohe Miet- und Instandhaltungskosten eine Herausforderung dar, wie das Unternehmen angibt.

Die Filiale von Galeria öffnet nicht. Darüber informiert ein Aushang am Freitagmorgen in Köln. Copyright: Matthias Hendorf

Erwartet wird, dass zahlreiche weitere Warenhäuser aufgegeben werden. Mehr als die Hälfte könnte schließen, sodass nur noch 30 bis 40 übrig blieben, wie die dpa von mit der Situation vertrauten Personen erfuhr.

Angebotsfrist abgelaufen – bis zu 20 Kaufinteressenten

Derzeit wird ein Käufer für das Unternehmen gesucht. Der Investorenprozess stoße auf reges Interesse, heißt es. Die Frist für unverbindliche Angebote lief am Donnerstag ab. Dem Vernehmen nach gibt es bis zu 20 Kaufinteressenten.

Wie viele davon ernsthaft sind und um wen es sich handelt, ist nicht bekannt. Zwar kursieren Namen, bestätigt ist bislang aber nichts. Weder haben sich die Interessenten öffentlich bekannt, noch hat Galeria dazu Stellung genommen. Am kommenden Montag will der vorläufige Insolvenzverwalter Kebekus im Gläubigerausschuss den aktuellen Stand des Verfahrens präsentieren.

Möglichst bis Ende Dezember soll ein neuer Eigentümer gefunden werden. Bis dahin erhalten die Beschäftigten Insolvenzgeld. Anschließend muss das Unternehmen die Löhne wieder aus eigener Kraft zahlen – oder ein Investor.

Dieser sollte über die nötigen Mittel verfügen. Handelsexperten schätzen den Investitionsbedarf allein bei den Filialen auf mehr als zehn Millionen Euro pro Haus. Galeria beschäftigt derzeit 11.250 Menschen. (dpa/mhe/sbo)