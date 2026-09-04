Der „Mediamarkt Smart“ in der Kölner Ehrenstraße wird im Frühjahr 2027 schließen. Das teilt das Unternehmen dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ mit. Die Gründe dafür liegen auch in der großen Neueröffnung auf der Hohe Straße.

Am 22. August 2026 hatte nach rund 25 Jahren bereits der Mediamarkt Köln-City am Dom auf der Kölner Hohe Straße geschlossen. Der Konzern baute den nahegelegenen Saturn einige Meter weiter daraufhin zum „Mediamarkt Tech Village“ aus und eröffnete diesen im Zuge der Gamescom am 27. August erneut.

Mediamarkt in der Ehrenstraße: Store soll im Frühjahr 2027 schließen

Im Frühjahr 2027 soll nun der Mediamarkt in der Ehrenstraße schließen. Der erst 2024 eröffnete Markt umfasst rund 250 Quadratmeter und ist damit deutlich kleiner als der neue „Flagship“-Markt in der Kölner Innenstadt mit rund 6200 Quadratmetern Ladenfläche.

Für den Konzern bleibe Köln jedoch ein bedeutender Standort, wie MediaMarktSaturn mitteilt. „Um unsere Kräfte und Kompetenzen in Köln künftig noch stärker zu bündeln und unseren Kundinnen und Kunden ein besonders umfassendes Einkaufserlebnis zu bieten, werden wir das Angebot des kompakten ‚MediaMarkt Smart‘ in unser Tech Village integrieren“, heißt es.

Insgesamt gibt es in Köln und Umgebung aktuell acht Mediamarkt-Standorte

Der letzte Verkaufstag am bisherigen Standort werde voraussichtlich im März 2027 sein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marktes in der Ehrenstraße sollen auf die anderen Standorte in Köln verteilt werden.

Insgesamt gibt es Mediamarkt aktuell an acht Standorten in Köln und Umgebung. Das Techniksortiment, persönliche Beratungen und Services werden dann dort weiter zu finden sein.

„Auch alle Anliegen rund um Reparaturen und Garantieabwicklungen werden dort übernommen“, teilt das Unternehmen mit. Das kompakte „Smart“-Konzept soll es weiterhin geben. An zentralen Standorten soll so der stationäre Einkauf, sowie eine persönliche Beratung ermöglicht werden.

Der Standort auf der Ehrenstraße konnte sich jedoch nicht behaupten. „Es hat sich gezeigt, dass dieser Standort nicht optimal zu den Anforderungen des Formats und den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden passt“, teilt das Unternehmen mit. Die Erfahrungen sollen aber in die Auswahl künftiger Standorte einfließen.