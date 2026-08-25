Der „Mediamarkt Köln-City am Dom“ auf der Hohe Straße 121-131 in Köln ist inzwischen Geschichte. Am Samstag (22. August) schloss der Elektronik-Fachmarkt auf drei Etagen nach über 25 Jahren seine Türen. Wie es mit der Immobilie weitergeht, ist schon klar.

Auf der Mediamarkt-Website ist das Geschäft inzwischen als „dauerhaft geschlossen“ markiert, ebenso auf Google. Im Vorfeld hatte es für wenige Tage rund große Rabatte auf Artikel gegeben. Eine Abschiedsmeldung auf den Kanälen der Filiale in den sozialen Medien gab es bisher nicht.

Mediamarkt Köln-City am Dom: Ehemaliger Saturn wird neuer Mediamarkt

Auf Nachfrage des „Kölner Stadt-Anzeigers“ erklärt eine Sprecherin von „MediaMarktSaturn“, die Schließung habe vor allem strategische Gründe. Denn am Donnerstag (27. August) eröffnet einige Meter weiter der ehemalige Saturn als umgebautes „Mediamarkt Tech Village“ auf 6.200 Quadratmetern Ladenfläche wieder.

Der Mediamarkt in unmittelbarer Nähe zum Dom wäre dann der zweite mit nur wenigen Gehminuten Distanz dazwischen gewesen. Hinzu kommt, dass Anfang 2027 die Mietverträge für die Immobilie auslaufen. Eine Schließung sei deshalb schon lange klar gewesen.

Mediamarkt eröffnet bald „Flagship“-Markt in Kölner Innenstadt

Der geschlossene Mediamarkt verweist bereits auf den neuen Mediamarkt in der Hohe Straße 46-50. Copyright: Bastian Braun

Laut der Sprecherin investiere MediaMarktSaturn in den Standort Köln und bringe den inzwischen dritten „MediaMarkt Tech Village“ nach Köln. Die ersten zwei eröffneten in Berlin und Hamburg. Das Projekt unterstreiche die Bedeutung der Kölner Innenstadt für den Konzern.

„Die Hohe Straße im Herzen Kölns zählt zu den meistfrequentierten Einkaufsstraßen Deutschlands und bietet ideale Voraussetzungen für das Flagship-Konzept von MediaMarktSaturn“, erklärt die Sprecherin.

So geht es mit dem Mediamarkt-Gebäude weiter

Wie es in dem ehemaligen Mediamarkt-Gebäude weitergeht, ist schon klar. Das Gebäude soll generalsaniert und zu einem offenen Komplex mit großen Fenstern, sowie begrünter Fassade umgebaut werden. Unter anderem sollen unten wieder vier Ladenlokale einziehen, sowie darüber Büros und Appartements entstehen.

Weiter geht es also einige hundert Meter weiter im neuen Mediamarkt auf der Hohe Straße. „Mehr Technik für die schönste Stadt am Rhein“ und „Der neue Spielplatz für Technikfans“ steht hinter den Schaufenstern dort auf Plakaten gedruckt. „MediaMarktSaturn“ bleibt also in der Kölner Innenstadt, auch wenn mit einem traditionsreichen Standort weniger.