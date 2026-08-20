Elf Minuten hat die Brandschutzübung am Donnerstagvormittag in der Rathaus-Galerie gedauert. Um 10.31, das berichtete Center-Manager Frederik Schmälter eine halbe Stunde nach dem Ende der Übung, ertönte eine Lautsprecher-Durchsage: Kunden und Mitarbeiter der über 100 Geschäfte des Einkaufszentrums, des angrenzenden Baus der Deutschen Bank, der Stadtbibliothek und auch des Rathauses sollten die Gebäude verlassen: „zügig, aber ohne Hast“. Grund sei eine technische Störung.

„Bereits nach fünf Minuten waren alle Gebäudeteile geräumt“, hieß es weiter. Während um das Einkaufszentrum herum zahlreiche Zuschauer den Einsatz beobachteten, hätten die Mitarbeiter „zielstrebig die festgelegten Sammelplätze aufgesucht. Dort seien sie von Mitarbeitern des Center-Managements erwartet und in einer Anwesenheitsliste registriert worden.

Spätestens da habe es Erleichterung gegeben. Allen sei klar geworden, dass es sich nur um eine Übung handelt. Mit Blick auf den Ablauf urteilte Rathaus-Galerie-Chef Schmälter: „Das hohe Sicherheitsniveau unseres Centers wurde auch in dieser Übung wieder erfolgreich bewiesen.“ Um 10.42 Uhr sei der normale Betrieb wieder aufgenommen worden.