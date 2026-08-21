Die Kerpener Roller-Filiale schließt zum November dieses Jahres. Das bestätigt die Pressestelle des Möbeldiscounters auf Anfrage der Redaktion. „Vor dem Hintergrund der anhaltend herausfordernden Marktbedingungen im Möbelhandel und einer umfassenden Überprüfung unseres Filialnetzes wird der Roller-Markt in Kerpen seinen Geschäftsbetrieb bis Ende Oktober einstellen“, heißt es. Vor der Schließung sei ein Räumungsverkauf mit zahlreichen Angeboten für die Kundinnen und Kunden geplant.

Kerpen: „Individuelle Perspektiven für eine weitere Beschäftigung“

Aus dem Roller-Pressebüro heißt es: „Die umliegenden Roller-Märkte in Köln und Euskirchen stehen mit einem umfassenden Sortiment an Möbeln, Küchen und Wohnaccessoires zur Verfügung.“ Bereits geschlossene Verträge sowie laufende Küchenplanungen würden wie vereinbart umgesetzt. „Darüber hinaus stehen wir unseren Kundinnen und Kunden für neue Küchenplanungen ebenfalls an den umliegenden Roller-Standorten zur Verfügung“, heißt es weiter. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter strebe man „individuelle Perspektiven für eine weitere Beschäftigung an“.

Mit der Veränderung des Filialnetzes konzentriert sich der Möbeldiscounter der Pressestelle zufolge auf „ein leistungsfähiges Kernfilialnetz“. Weiter ist zu lesen: „Ziel ist es, unsere Kundinnen und Kunden auch künftig mit attraktiven Preisen, hoher Beratungsqualität, einem starken Sortiment und einem verlässlichen Service zu überzeugen.“

Der Möbeldiscounter Roller betreibt bundesweit Filialen und setzt dabei vor allem auf ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Dem Unternehmen zufolge setzt es zudem auf großzügige Lagerflächen direkt an den Märkten. Sie garantierten, dass die Ware schnell verfügbar sei und Kunden die Möbel sofort mitnehmen könnten. (enp)