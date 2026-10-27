Die Stadtverwaltung sieht keine Möglichkeit, weitere Fahrradstellplätze direkt an der Interims-Zentralbibliothek auf der Hohe Straße zu schaffen. Das teilte sie dieser Redaktion mit. Zuvor hatten die Grünen das Thema im Kulturausschuss aufgebracht.

Angesichts der fehlenden eingerichteten Abstellmöglichkeiten stellen Besucherinnen und Besucher teils ihre Räder direkt am Eingang auf der hoch frequentierten Einkaufsstraße ab.

Laut eines Stadtsprechers hat die Stadt aber im gut 50 Meter entfernten Bereich an der Gürzenichstraße/Schildergasse sowie nahe des Mediamarkts einige neue Stellplätze geschaffen. „Weitere direkt angrenzende Flächen stehen aus verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung. In dem stark verdichteten und hochfrequentierten Bereich bestehen einige Nutzungsansprüche und Flächenkonkurrenz.“

Gebäude am Neumarkt wird saniert

Der Bedarf an Stellplätzen kann laut seiner Aussage nicht im öffentlichen Raum gedeckt werden.

Wie mehrfach berichtet, ist die Zentralbibliothek auf der Hohe Straße seit 1. Oktober 2025 komplett geöffnet. Zuvor hatte im Februar zunächst ein Raum geöffnet, im vorigen Juni folgten drei Etagen.

Der Umzug war nötig, weil das eigentliche Gebäude der Zentralbibliothek am Neumarkt, das seit 1979 in Betrieb ist, saniert wird. Beide Standorte sind rund 800 Meter voneinander entfernt. Bis Mitte 2028 soll die Zentralbibliothek am Josef-Haubrich-Hof wieder öffnen, die Kostenprognose liegt bei 139,8 Millionen Euro. (mhe)