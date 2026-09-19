Für zwei Langzeit-Leerstände in der City gibt es neue Mieter. In die Stollwerck-Passage am Wallrafplatz/Hohe Straße wird im Herbst die Firma Bahlsen einziehen. Es handele sich um einen „langfristigen Vertrag“, wie Bahlsen betonte. Es ist der erste Innenstadt-Standort der Firma in Nordrhein-Westfalen. Man wolle sich damit eine „prominente Präsenz in einer der meistfrequentierten Einkaufsstraßen des Landes sichern“. Bahlsen mit Sitz in Hannover betreibt 29 Outlets in Deutschlands.

Außerdem sei es ein Bekenntnis zum stationären Handel. Die angemietete Fläche umfasst rund 400 Quadratmeter im Erdgeschoss. „Die Entscheidung zeigt, dass hochwertige Flächen in erstklassigen Innenstadtlagen für starke Marken weiterhin eine hohe Relevanz besitzen“, sagt Daniel Stallmach vom Maklerunternehmen Colliers.

Teveo auf der Ehrenstraße

Die Stollwerck-Passage wurde 2025 saniert. Zuvor waren drei Mieter, darunter der traditionsreiche Handschuh-Spezialist Roeckl, ausgezogen. Danach standen einige Lokale länger leer. Der gesamte Komplex, zu dem auch der Wempe-Sitz am Wallrafplatz gehört, ist im Besitz der Familie Imhoff, die unter anderem das Schokoladenmuseum führt. Christian Unterberg-Imhoff sagte 2025 dieser Zeitung: „In dem interessanten Umfeld, in dem gerade sehr viel investiert wird, und mit dem Dom-Hotel, das bald fertig wird, haben wir hier einen sehr guten Standort.“

Ein weiterer Neuzugang in der Innenstadt ist die Sportartikelmarke Teveo. Sie soll Ende des Jahres in das 950 Quadratmeter große ehemalige Diesel-Ladenlokal an der Ehrenstraße/Höhe Friesenwall einziehen. Die Räume stehen seit 2023 leer und wurden in der Zwischenzeit immer wieder für Pop-up-Stores und Kunstaktionen genutzt. Es ist das erste Ladengeschäft der Marke mit Sitz in Heilbronn, die bisher ausschließlich online verkauft. Der Schwerpunkt liegt auf Fitness, Running, Pilates und Yoga. Damit setzt sich auf der Ehrenstraße der Trend fort, dass sich Online-Marken hier erstmals in Geschäften präsentieren. Dies ist zum Beispiel auch bei den Marken Armedangels, Oace und Mey & Edlich der Fall.