Rückblickend klingt es wie der verzweifelte Versuch, einen gewissen Grad an Normalität, gar Heiterkeit, vorzutäuschen, um die Tochter nicht zu beunruhigen: „Gesundheitlich geht es Gott sei Dank noch“, schreiben Mathilde und Albert Herz auf einer Postkarte an Martha in Frankfurt, und: „Schreibe uns mal einen Brief, kannst laufend Geld schicken“. Es ist Oktober 1941. Kürzlich sind sie im Ghetto Litzmannstadt – dem heutigen Lodz – angekommen. Beide sind über 60 Jahre alt und vermutlich schon als ungeeignet für Arbeitseinsätze eingestuft. Im Frühjahr 1942 werden sie im nahen Vernichtungslager Kulmhof – heute Chełmno – ermordet.

Ehepaar Herz wurde nach Litzmannstadt deportiert

„Diese Postkarten haben das Ghetto nie verlassen, sie wurden zurückgehalten“, erklärte Christoph Wehr den etwa 40 Versammelten bei der Verlegung von zwei weiteren Stolpersteinen vor dem Herzhäuschen, dem ehemaligen Wohnhaus der Familie Herz. 2001 hatte der Künstler Gunter Demnig dort bereits sechs Stolpersteine in den Boden gebracht, für Mathilde und Albert Herz, ihren Sohn Karl Sally, seine Gattin Marga und den gemeinsamen Sohn Harry, sowie für Carl Frankenstein. Der gehörte zwar nicht zur Familie, war vor seiner Deportation nach Litzmannstadt aber kurzzeitig im „Judenhaus“ untergebracht.

Neue Stolpersteine gibt es für die Mitglieder der Familie Herz und für Karl Frankenstein. Copyright: Hans-Willi Hermans

Während diese sechs im Ghetto oder im Vernichtungslager dem Rassenwahn der Nazis zum Opfer fielen, werden mit den beiden neuen Steinen die einzigen Überlebenden der Familie geehrt: Benno Herz und seiner Frau Hedwig, geborene Löwenstein, gelang im Herbst 1938 die Flucht in die USA, sie lebten bis zu ihrem Tod in Los Angeles. Benno Herz, erzählte Christoph Wehr, der zum Betreiber-Kollektiv des „Café Herzhäuschen“ gehört, hatte nach dem Krieg den Besitz seiner Eltern zurückgefordert. Nach zwei Prozessen, von denen einer neun Jahre dauerte, wurden ihm das Grundstück sowie 5000 D-Mark „für den Verlust von Inventar, Ausstattung, Tieren etc.“ zugesprochen.

Stolpersteine erinnern auch an Überlebende des Nazi-Regimes

Seit Beginn der Gedenk-Kunstaktion von Gunter Demnig im Jahre 1992 erinnern die Stolpersteine auch an Überlebende. Die waren schließlich ebenso Gewalt, Repressionen und Demütigungen ausgesetzt – zunächst durch das Nazi-Regime, aber teils auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele waren zeitlebens durch die Umstände von Flucht und Vertreibung gezeichnet. „Dass Hedwig und Benno Herz erst jetzt einen Stolperstein bekommen, hat auch damit zu tun, dass das Schicksal vieler Vertriebener oft unbekannt ist und mühsam recherchiert werden muss“, so Wehr. „Das NS-Dokumentationszentrum leistet da wertvolle Arbeit.“ Die älteste Tochter, Martha Herz, hat keinen Stolperstein in Bickendorf, weil dieser an ihrem letzten Wohnort vor der Deportation verlegt wird. Sie war nach Frankfurt gezogen, hatte dort eine Familie gegründet und wurde im Frühjahr 1942 in ein Ghetto nahe Dublin verschleppt. Dort verliert sich ihre Spur.

Das Herzhäuschen, heutige Adresse: Mathilde-Herz-Weg, hat selbst eine bewegte Geschichte hinter sich. Wegen des Baus einer GAG-Siedlung wurde es 2017 abgerissen und dann nach Protesten vieler Bickendorfer Bürger als Café und Begegnungsstätte originalgetreu wieder aufgebaut. Und die feierliche Verlegung der beiden neuen Stolpersteine mit Gesprächen, Tee und Gebäck sowie Musik von Saxofonist Alessandro Palmitessa war unausgesprochen auch eine Antwort der Betreiber auf Antisemitismus-Vorwürfe. Die wurden laut, als im September im Café eine Fotoausstellung über die Zustände im Gazastreifen zu sehen war.

Christoph Wehr warnte nun ausdrücklich vor der AfD, die den Holocaust verharmlose und im sächsischen Heidenau zusammen mit der CDU die Verlegung weiterer Stolpersteine verhindere. Diesen Vorfall thematisierte auch Hans-Ulrich Voosen vom Bickendorfer Geschichtspfad, der schon maßgeblich an der Stolperstein-Verlegung im Jahre 2001 beteiligt war. An diesem Morgen erinnerte Voosen an das jüdische Ehepaar Ernst und Edith Rosenfeld, die im Haus Rochusstraße 33 gelebt hatten und an deren Schicksal nun ebenfalls Stolpersteine gemahnen. Als dem Arzt 1938 die Approbation entzogen wurde, floh das Ehepaar nach New York, wo sich Ernst Rosenfeld als praktischer Arzt niederließ.