Köln-Ehrenfeld – Wie wäre es mit einem fruchtigen Cocktail und einem gefüllten Donut dazu? Für die einen mag das nach einer ungewöhnlichen Kombination klingen, für andere hingegen nach der Speisekarte des Schlaraffenlandes.

Jetzt können sich die Ehrenfelderinnen und Ehrenfelder selbst ein Bild von dieser kulinarischen Kreuzung machen. Denn jüngst hat auf der Venloer Straße das Franchise-Unternehmen „Royal Donuts” seine neue Filiale eröffnet. Neben den Läden in Sülz, Rodenkirchen und in der Innenstadt wird der Ehrenfelder Ableger der vierte Standort der Kette in Köln sein.



Aachener Unternehmen hat mehr als 120 Filialen

Immerhin hat Firmengründer Enes Seker in Köln auch den Grundstein seines Donut-Imperiums gelegt: 2018 ging die erste Filiale auf der Luxemburger Straße an den Start. Mittlerweile ist aus dem kleinen Geschäft des gebürtigen Aacheners ein Franchise-Unternehmen erwachsen, das mehr als 120 Filialen zählt.



Das Erfolgsrezept scheint dabei in den unkonventionellen Produkten zu liegen: Die Auswahl an Donuts beginnt beim klassischen Teigkringel mit Zuckerguss und reicht über Donuts mit Cornflakes bis hin zu Krapfen, die mit Erdbeeren garniert und mit Vanillecreme gefüllt sind. Preislich liegen die Süßigkeiten zwischen zwei und vier Euro pro Donut.



Die Seker-Donuts werden reich und kunstvoll verziert. Copyright: Esch

In der Ehrenfelder Filiale sollen zudem auch Kuchen und Gebäckstücke für spezielle Anlässe sowie Cocktails angeboten werden. Zukünftig soll es dann auch einen Lieferservice geben.



Am Samstag feiert der Shop um 12 Uhr seine Eröffnung – an diesem Tag gibt es zu jedem Kauf einer 6er- oder 12er-Box einen Donut gratis dazu. Auf den Kalorienrechner aber sollte an so einem Tag lieber verzichtet werden.



Royal Donuts, Venloer Straße 323, ab Samstag, 4. September, täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet.