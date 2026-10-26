Der neue Blitzer auf der Kölner Kreisstraße 4, dem Zubringer zur Autobahn 57, geht in dieser Woche in Betrieb. Das hat die Stadt Köln mitgeteilt. In der Nacht zu Mittwoch wird der Blitzer auf Höhe der Ausfahrt Ehrenfeld in Richtung Kreuz Köln-Nord aufgestellt, im Laufe des Tages wird er dann scharfgestellt.

Kölner Zubringer zur A57: Zwei Unfälle mit Todesfolge in den vergangenen zwölf Monaten

Die Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 50 km/h. Neben den Unfällen an der Stelle – im März war ein Kölner Autofahrer hier tödlich verunglückt – ist auch eine ausstehende Sanierung der Grund dafür. Der neue Blitzer wird alle drei Fahrspuren überwachen.

Bevor der Blitzer im Laufe des Mittwochs in Betrieb genommen wird, kann es laut Stadt auch bei Geschwindigkeiten von unter 50 km/h zu Blitzauslösungen kommen. Diese werden „selbstverständlich nicht als Verstöße verfolgt“. Die Stadt Köln mietet den Blitzer zunächst bis einschließlich Februar 2027, die Kosten dafür liegen bei rund 37.000 Euro. (tli)