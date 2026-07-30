Mit Fußball und Musik Menschen zusammenbringen – darum soll es am Samstag beim Ball & Beats Festival by Ortel Mobile in Köln-Ossendorf gehen. Die Motorworld wird dafür in ein urbanes Festivalgelände verwandelt, auf dem zuerst ein Fußballturnier stattfindet und dann eine Party mit Live-Auftritten und DJ-Sets. Um allen Menschen die Teilhabe zu ermöglichen, ist der Zugang zum Festivalgelände für alle offen und kostenlos.

„Wir wollten etwas schaffen für Groß und Klein und Menschen aller Gesellschaftsschichten“, erklärt Hans Sarpei, der als Coach beim Fußballturnier fungiert. Schon bei der ersten Ausgabe des Festivals im vergangenen Jahr hat ein Ex-Fußballer teilgenommen. Als Fußballer, Let’s-Dance-Gewinner und Ghanaer passe er perfekt zu dem Festival, findet er. „Die Energie letztes Jahr war überragend“, erinnert sich Sarpei, „die Menschen sind zusammengekommen und haben Diversität gefeiert.“

Köln-Ehrenfeld: Fußball und Musik sollen Menschen zusammenbringen

Sarpei ist einer von vier Coaches, die ab 12 Uhr beim Turnier mit jeweils zwei Teams gegeneinander antreten. Auch mit dabei sind Aylin Yaren, Richard Sukuta-Pasu und Bella Linden. Im Vorhinein konnten sich Spielerinnen und Spieler für das Turnier bewerben und sich nach einem Casting ihren Coach aussuchen. Sarpei will seinen Titel verteidigen. „Ich bin Sportler und möchte natürlich wieder gewinnen, aber es geht vor allem ums große Ganze“, sagt der Kölner. „Der Sport verbindet Leute.“

Im Anschluss an das Fußballturnier findet ab 20 Uhr die Blockparty als Herzstück des Festivals statt. Dabei soll aktuelle urbane Musikkultur in all ihren Facetten gefeiert werden. „Wir bringen dann die Energie vom Fußballplatz auf die Tanzfläche“, sagt Hans Sarpei. Mit Live-Performances von Aisha, Omar Jatta und Bad Begs sowie den Sets von DJ Just a Kid, Be Shoo und DJ Louis soll dann ein Sound entstehen, der die Menschen bis in die Nacht verbindet.

Zudem wird es Challenges, Tischtennis, Kicker, Retro-Trikots, eine Barber- und Braiding-Area, Kinderschminken, personalisierten Schmuck, Tooth Gems sowie Streetfood und Getränke geben. Außerdem kooperiert der Veranstalter Ortel Mobile mit der Organisation „Buy Food With Plastic“ und möchte so auf nachhaltige Strukturen in Ghana aufmerksam machen.

Die Besucherinnen und Besucher bekommen von Menschen aus Ghana direkte Einblicke in das Projekt und können durch Spenden aktiv beim Ausbau lokaler Initiativen unterstützen. Zudem werden Einnahmen sowie eine größere Summe an die Organisation gespendet. Hans Sarpei: „Sport und Musik können Brücken bauen, und wir bauen mit dem Festival Brücken innerhalb von Köln, aber auch nach Ghana.“